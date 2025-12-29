i arrancas el 2026 con ganas de mejorar tu equipo ya sea para la escuela, el trabajo o simplemente porque tu compu ya pide descanso, esta oferta te puede interesar: la nueva HP OmniBook 5 AI está rebajada en Amazon México y la puedes conseguir por $13,799 pesos, cuando su precio normal es de $18,499. Eso es un descuento del 25%.

¿Lo mejor? Puedes pagarla a 24 meses sin intereses de $574.95 al mes. Así, el golpe a la cartera no se siente tanto.

¿Y qué tiene de bueno esta laptop?

Bastante. Esta HP viene equipada con tecnología pensada para quienes buscan un equipo rápido, moderno y que aguante el ritmo del día a día:

Procesador Intel® Core Ultra 5 con funciones de inteligencia artificial que aceleran tareas y optimizan el rendimiento sin que tú tengas que hacer nada.

con funciones de inteligencia artificial que aceleran tareas y optimizan el rendimiento sin que tú tengas que hacer nada. Batería de hasta 15 horas , ideal si no quieres andar buscando enchufes todo el día.

, ideal si no quieres andar buscando enchufes todo el día. Carga rápida HP Fast Charge : en solo 30 minutos, recuperas el 50% de batería.

: en solo 30 minutos, recuperas el 50% de batería. Pantalla OLED 2K de 16 pulgadas , con colores vibrantes y tecnología Eyesafe® que cuida tu vista. Perfecta si pasas muchas horas frente a la pantalla.

, con colores vibrantes y tecnología Eyesafe® que cuida tu vista. Perfecta si pasas muchas horas frente a la pantalla. Videollamadas con IA gracias a Poly Studio : encuadre automático, desenfoque de fondo y ajuste visual para que siempre te veas bien.

: encuadre automático, desenfoque de fondo y ajuste visual para que siempre te veas bien. Diseño delgado, con acabado de aluminio y un look profesional, moderno y muy cómodo para trabajar o llevar contigo.

Y claro, 16GB de RAM y 512GB en SSD, que es lo que necesitas si no quieres que tu laptop se trabe a la primera.

Algo importante: esta laptop tiene teclado en español con Ñ, Windows en español y garantía local en México. Eso se agradece mucho, sobre todo si alguna vez has tenido que lidiar con un teclado raro o buscar soporte técnico que nunca responde.

Ya sea para regalar en Reyes, o para empezar el año con todo, esta HP OmniBook 5 AI es una muy buena inversión. Potente, ligera, con buena pantalla y con funciones que realmente vas a usar.

Y con ese 25% de descuento y pagos sin intereses, la verdad es que no hay mucho que pensar. Si estabas esperando una buena oferta para cambiar de equipo, esta es tu señal.