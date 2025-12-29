Más Información

Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo en Zapopan; peritos recogen decenas de casquillos

Lamborghini Urus SE en Zapopan: ¿Cuánto cuesta el SUV más vendido de la marca?

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

FBI difunde imágenes de motos ligadas al exolímpico Ryan Wedding incautadas en México; autoridades estiman valor en 40 mdd

Marx Arriaga defiende comités educativos ante ataques de Alito y Salinas Pliego; acusa “presiones” para frenar Nueva Escuela

Grecia Quiroz confirma detención de otro implicado en asesinato de Carlos Manzo; participó en grupo de WhatsApp donde se coordinó el ataque

SEP ha ganado 26 amparos contra prohibición de comida chatarra, resalta; se utilizarán “todos los recursos legales”, dice

Miguel Torruco agradece a Sheinbaum nombramiento como subsecretario de Prevención; va por “fortalecer valores y virtudes cívicas”

i arrancas el 2026 con ganas de mejorar tu equipo ya sea para la escuela, el trabajo o simplemente porque tu compu ya pide descanso, esta oferta te puede interesar: la nueva HP OmniBook 5 AI está rebajada en Amazon México y la puedes conseguir por $13,799 pesos, cuando su precio normal es de $18,499. Eso es un descuento del 25%.

¿Lo mejor? Puedes pagarla a 24 meses sin intereses de $574.95 al mes. Así, el golpe a la cartera no se siente tanto.

¿Y qué tiene de bueno esta laptop?

Bastante. Esta HP viene equipada con tecnología pensada para quienes buscan un equipo rápido, moderno y que aguante el ritmo del día a día:

  • Procesador Intel® Core Ultra 5 con funciones de inteligencia artificial que aceleran tareas y optimizan el rendimiento sin que tú tengas que hacer nada.
  • Batería de hasta 15 horas, ideal si no quieres andar buscando enchufes todo el día.
  • Carga rápida HP Fast Charge: en solo 30 minutos, recuperas el 50% de batería.
  • Pantalla OLED 2K de 16 pulgadas, con colores vibrantes y tecnología Eyesafe® que cuida tu vista. Perfecta si pasas muchas horas frente a la pantalla.
  • Videollamadas con IA gracias a Poly Studio: encuadre automático, desenfoque de fondo y ajuste visual para que siempre te veas bien.
  • Diseño delgado, con acabado de aluminio y un look profesional, moderno y muy cómodo para trabajar o llevar contigo.

Y claro, 16GB de RAM y 512GB en SSD, que es lo que necesitas si no quieres que tu laptop se trabe a la primera.

Algo importante: esta laptop tiene teclado en español con Ñ, Windows en español y garantía local en México. Eso se agradece mucho, sobre todo si alguna vez has tenido que lidiar con un teclado raro o buscar soporte técnico que nunca responde.

Ya sea para regalar en Reyes, o para empezar el año con todo, esta HP OmniBook 5 AI es una muy buena inversión. Potente, ligera, con buena pantalla y con funciones que realmente vas a usar.

Y con ese 25% de descuento y pagos sin intereses, la verdad es que no hay mucho que pensar. Si estabas esperando una buena oferta para cambiar de equipo, esta es tu señal.

