A muchos nos ha pasado: conectas tu celular o laptop, asumes que se está cargando, te vas a hacer otras cosas y horas después descubres que la batería sigue igual (o peor). A veces fue el enchufe, a veces el cargador... pero muchas otras veces, fue el cable. Y no te diste cuenta hasta que ya era tarde.

Eso es algo que queremos ayuidarte a evitar sin gastar mucho dinero. Navegando entre opciones, encontramos el UGREEN UNO, un cable USB-C a USB-C con un detalle genial: una pequeña pantalla LED que muestra una carita cuando el cable está cargando correctamente. Así de simple. Si ves la sonrisa, estás tranquilo. Si no, sabes que algo anda mal y puedes actuar al instante. Pero no es lo único que nos gusta.

VER EN AMAZON: UGREEN UNO Cable USB C 100W con 28% de descuento

¿Qué hace especial a este cable?

Te dice si está cargando o noLa pantalla LED no es solo un detalle bonito: muestra una carita cuando el cable está transmitiendo energía, así que puedes saber de inmediato si está funcionando correctamente. Una solución visual y práctica que evita sorpresas.

Carga rápida de hasta 100WEs compatible con carga rápida Power Delivery 3.0 y puede alimentar desde teléfonos hasta laptops como el MacBook Pro. En pruebas realizadas por la marca, cargó un MacBook Pro de 16 pulgadas del 0 al 43% en solo 30 minutos.

Chip inteligente E-markerEste chip detecta el tipo de dispositivo conectado y ajusta la potencia automáticamente (20W, 35W, 45W, 65W o 100W), lo que ayuda a proteger tus equipos y aprovechar al máximo la velocidad de carga.

Materiales que aguantan el uso diarioEstá construido con nailon trenzado y conectores de aluminio, lo que le da una resistencia comprobada a más de 10,000 dobleces. Ideal si sueles llevarlo en la mochila, enrollarlo o usarlo en el coche sin preocuparte por su durabilidad.

Compatible con Android Auto y CarPlayPuedes usarlo para conectar tu teléfono al sistema de infoentretenimiento del auto sin cortes ni desconexiones. Funciona de forma estable tanto en Android como en iPhone.

También transfiere datosAdemás de cargar, permite transferir archivos a una velocidad de hasta 480 Mbps, suficiente para mover fotos, videos o documentos entre dispositivos de forma rápida.

veces, cambiar algo tan simple como un cable puede evitar muchos problemas. Este de UGREEN no solo carga rápido y está bien construido, también te da certeza de que sí está haciendo su trabajo. No más suposiciones, no más sorpresas.

Ahora mismo, está con descuento en Amazon México, así que si estabas pensando en renovar tus cables, esta es una buena opción para considerar.