Si estás pensando en renovar tu licuadora o buscar una más potente para tu cocina, esta licuadora Ninja Classic de 1000 watts se ha convertido en una de las ofertas más interesantes que actualmente se pueden encontrar en Mercado Libre México.

El modelo destaca por su motor de potencia profesional, cuchillas diseñadas para triturar hielo y una jarra de gran capacidad, características que la hacen ideal para preparar desde smoothies hasta salsas o bebidas congeladas.

Además, ahora se encuentra con 41% de descuento, lo que la convierte en una oportunidad atractiva para quienes buscan un electrodoméstico potente sin pagar el precio completo.

Cuánto cuesta la licuadora Ninja Classic con descuento

Actualmente esta licuadora Ninja Classic de 1000 watts se encuentra en oferta en Mercado Libre México, con una rebaja importante respecto a su precio original.

El precio regular del modelo ronda los $2,499 pesos, pero gracias a la promoción actual puede encontrarse por $1,461.69 pesos, lo que representa un 41% de descuento.

Esta reducción de precio la coloca en una posición competitiva dentro del segmento de licuadoras de alta potencia, ya que los modelos con motores cercanos a los 1000 watts suelen ubicarse en rangos más altos de precio.

Además, la tienda ofrece opción de pago a meses sin intereses, lo que permite dividir el costo en varios pagos sin aumentar el precio final.

🛒 Comprar en Mercado Libre: Licuadora Clásica Ninja Be200laa 1000 Vatios Gris

Motor de 1000 watts para salsas y licuados más suaves

Uno de los aspectos más importantes al elegir una licuadora es la potencia del motor, que generalmente se mide en watts.

En el caso de este modelo, su motor de 1000 watts proporciona suficiente fuerza para procesar ingredientes más duros, como hielo o frutas congeladas, logrando mezclas más uniformes.

En términos generales, las licuadoras domésticas suelen clasificarse así:

300 a 500 W: adecuadas para frutas suaves o jugos simples.

adecuadas para frutas suaves o jugos simples. 600 a 900 W: buenas para smoothies y mezclas más espesas.

buenas para smoothies y mezclas más espesas. 1000 W o más: consideradas de alta potencia y capaces de triturar hielo con mayor facilidad.

Por esta razón, los modelos cercanos a los 1000 watts suelen ser los preferidos por quienes preparan bebidas frías, batidos o recetas que requieren mayor fuerza de trituración.

Cuchillas Total Crushing para triturar hielo

Otro elemento importante en el rendimiento de una licuadora es el diseño de las cuchillas. Este modelo incluye cuchillas Total Crushing, pensadas para triturar hielo y procesar ingredientes más duros de forma eficiente.

A diferencia de algunas licuadoras básicas que solo mezclan en la base del recipiente, este sistema permite que los ingredientes se procesen de manera más uniforme dentro de la jarra.

Esto ayuda a lograr texturas más suaves en recetas como:

smoothies

bebidas congeladas

malteadas

frappés

salsas

El resultado suele ser una mezcla más homogénea y con menos trozos sin procesar.

4 velocidades para controlar cada mezcla

Otra característica práctica de esta licuadora es su sistema de cuatro velocidades, que permite adaptar la potencia según el tipo de preparación.

Los modos disponibles incluyen:

Bajo

Medio

Alto

Pulso

La función pulso es especialmente útil para triturar ingredientes duros o controlar mejor la textura de ciertas recetas.

Gracias a estos ajustes, la licuadora puede utilizarse para diferentes preparaciones sin necesidad de cambiar de aparato.

Una licuadora con motor potente no solo sirve para preparar licuados. En realidad, puede utilizarse para una gran variedad de recetas en la cocina diaria.

Entre las preparaciones más comunes se encuentran:

smoothies de fruta

bebidas congeladas

malteadas

salsas caseras

dips

aderezos

cremas de verduras

batidos de proteína

Además, la capacidad de triturar hielo permite preparar bebidas frías con una textura más suave.

También incluye recetario, pensado para ofrecer ideas de bebidas, smoothies y otras mezclas que se pueden preparar con la licuadora.

Jarra XL para preparar varias porciones

La licuadora incluye una jarra de gran capacidad de 72 onzas, lo que permite preparar varias porciones en una sola tanda.

De acuerdo con las especificaciones, la capacidad máxima de líquido es de 64 onzas, algo normal en este tipo de recipientes, ya que se necesita espacio adicional para que los ingredientes se mezclen correctamente.

Esta capacidad es útil para preparar smoothies para varias personas, cocinar salsas o cremas, hacer bebidas para reuniones o comidas familiares

Además, la jarra incluye pico vertedor, lo que facilita servir las mezclas sin derrames.

La limpieza también es un factor importante al elegir un electrodoméstico de cocina.

En este modelo, tanto la jarra como las cuchillas son aptas para lavavajillas, lo que facilita el mantenimiento después de cada uso.

Precio y oferta en Mercado Libre

Actualmente esta licuadora se encuentra con descuento en Mercado Libre México.

Precio actual: $1,461.69 MXN (antes $2,499)

$1,461.69 MXN (antes $2,499) Descuento: 41%

41% Pago: hasta 6 meses sin intereses

Si estás buscando una licuadora capaz de preparar smoothies, triturar hielo y manejar mezclas más densas, un modelo con 1000 watts de potencia y cuchillas diseñadas para trituración puede ser una buena elección.

Sumado a su jarra de gran capacidad, cuatro velocidades y facilidad de limpieza, esta licuadora Ninja se posiciona como una opción interesante para quienes quieren mejorar su equipo de cocina aprovechando una oferta.

Y con un 41% de descuento disponible actualmente, puede ser un buen momento para considerarla antes de que el precio vuelva a subir.