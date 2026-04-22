Si llevas tiempo queriendo un dron pero te frenaba el precio, el permiso o simplemente no saber por dónde empezar, Amazon México acaba de hacer más fácil la decisión: el DJI Mini 4K en su versión Vuela Más que incluye tres baterías y accesorios está disponible con un 28% de descuento, a $6,488 pesos.

¿Qué hace especial al DJI Mini 4K?

No todos los drones son iguales, y en este rango de precio, el Mini 4K tiene algunas ventajas que te pueden interesar

Pesa menos de 249 gramos. Esto no es un dato técnico menor: en México y en muchos países, los drones por debajo de ese peso están exentos de registro obligatorio ante la autoridad aeronáutica. Volar sin trámites es una ventaja real para quien empieza.

Esto no es un dato técnico menor: en México y en muchos países, los drones por debajo de ese peso están exentos de registro obligatorio ante la autoridad aeronáutica. Volar sin trámites es una ventaja real para quien empieza. Cámara 4K Ultra HD con estabilizador de 3 ejes. Graba video con calidad cinematográfica gracias al estabilizador mecánico que compensa el movimiento del dron en el aire.

Graba video con calidad cinematográfica gracias al estabilizador mecánico que compensa el movimiento del dron en el aire. Transmisión de video a 10 km. La señal entre el dron y el control remoto alcanza hasta 10 kilómetros de distancia, lo que da mucha libertad de movimiento aunque en la práctica y por regulación no se vuele tan lejos.

La señal entre el dron y el control remoto alcanza hasta 10 kilómetros de distancia, lo que da mucha libertad de movimiento aunque en la práctica y por regulación no se vuele tan lejos. Resistente al viento hasta 38 km/h. Los motores sin escobillas permiten mantener la estabilidad en exteriores con viento moderado y operar hasta los 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Por qué el pack "Vuela Más" es la versión que conviene comprar

El DJI Mini 4K se vende en varias configuraciones. La versión básica incluye solo una batería; la versión Vuela Más incluye tres baterías, lo que se traduce en hasta 93 minutos de vuelo continuo si las alternas. Para viajes, sesiones largas o simplemente no quedarte a la mitad de una toma, esa diferencia es significativa.

También incluye: centro de carga bidireccional, bolsa bandolera y acceso a QuickShots inteligentes —modos de vuelo automatizados con nombres como Dronie, Cohete, Órbita y Boomerang— que permiten grabar secuencias de nivel profesional sin experiencia previa.

¿Cuánto cuesta y dónde comprarlo?

El DJI Mini 4K Vuela Más (93 min) tiene un precio de lista de $8,985 pesos en Amazon México. Con la oferta activa, baja a $6,488 pesos, un ahorro de casi $2,500 pesos. Está vendido y enviado directamente por Amazon, con 30 días de devolución sin costo.

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Lo que debes saber antes de comprarlo

El DJI Mini 4K es un excelente punto de entrada, pero hay algunos puntos que vale considerar:

Aunque pesa menos de 249 g y eso simplifica los trámites, las regulaciones de vuelo en México siguen vigentes : no se puede volar cerca de aeropuertos, zonas pobladas densas o espacios restringidos.

: no se puede volar cerca de aeropuertos, zonas pobladas densas o espacios restringidos. No incluye pantalla en el control remoto; la transmisión de video se ve en tu celular a través de la app DJI Fly.

Es un dron de entrada a nivel semi-profesional, no tiene detección de obstáculos lateral ni trasera —solo frontal en modelos superiores de la línea Mini.

¿Vale la pena a este precio?

A $6,488 con tres baterías, cámara 4K estabilizada y menos de 249 g, el DJI Mini 4K Vuela Más es difícilmente superable en su rango. Si buscas un dron para viajes, contenido en redes o simplemente empezar a volar sin complicaciones de registro, esta oferta en Amazon tiene sentido.