Si llevas tiempo pensando en comprar un dron, puede ser el momento para dar el salto: el DJI Mini 3 está en oferta en Amazon México y alcanzó su precio más bajo registrado.

El paquete que aparece en descuento es el DJI Mini 3 Pack Vuela Más (RC) que baja de $12,599 a $8,799, además, la compra puede hacerse a 15 meses sin intereses.

FOTO: AMAZON

Se trata de una de las versiones más completas disponibles, ya que incluye el control DJI RC con pantalla integrada, además de accesorios pensados para volar más tiempo y con mayor comodidad. con video 4K HDR, grabación vertical real, un cuerpo de menos de 249 gramos, resistencia al viento de 38 km/h y hasta 38 minutos de vuelo con la batería estándar.

Qué ofrece el DJI Mini 3 y por qué sigue valiendo la pena

El DJI Mini 3 es el dron ideal si quieres grabar viajes, escapadas, paisajes o contenido para redes sociales sin brincar al precio de un modelo Pro.

La primera es su peso. Al quedar por debajo de los 249 gramos, se vuelve un dron mucho más fácil de transportar y guardar. No es un detalle menor: si planeas llevarlo en mochila, maleta o incluso en salidas casuales, un dron compacto sí cambia la experiencia. DJI construye buena parte del producto sobre esa idea de portabilidad y facilidad de uso.

El Mini 3 integra un sensor de 1/1.3 pulgadas, apertura f/1.7 e ISO nativo dual, una combinación que ayuda a conseguir video con más detalle y mejor respuesta en escenas con luz complicada. Este modelo graba 4K HDR y permite capturar material con colores más naturales tanto de día como de noche aunque sólo a 30 fps.

Si tu idea es subir tomas a Reels, TikTok o Shorts, este dron tiene grabación vertical. No dependes de recortar después una toma horizontal y perder buena parte del encuadre. Aquí puedes grabar directamente en un formato más útil para redes.

Por qué el Pack Vuela Más (RC) se siente mejor compra

a oferta no corresponde al dron más básico, sino al Pack Vuela Más (RC). Eso cambia bastante la percepción de valor porque no empiezas desde cero.

Este paquete incluye el DJI RC, un control con pantalla HD de 5.5 pulgadas, además de accesorios pensados para volar más y depender menos de compras extra desde el primer día. En la información comercial del combo se destacan también las baterías adicionales, el centro de carga y la bolsa de transporte.

Eso se traduce en una experiencia más cómoda. En vez de usar el celular cada vez que quieres volar, el control ya integra pantalla propia. Y en vez de quedarte con una sola batería, el combo te deja salir con mejor margen para grabar más tiempo. Si ya estás pensando en comprar un dron para usarlo de verdad y no solo para probarlo una vez, este tipo de paquete suele tener mucho más sentido que el kit básico.

Qué sacrificas frente a un modelo Pro

El DJI Mini 3 sí recorta algunas cosas frente a un modelo Pro. Graba en 4K a 30 fps, se queda en 12 MP para foto y solo cuenta con detección de obstáculos inferior. Tampoco incluye funciones como FocusTrack o MasterShots, ni el nivel de automatización que ofrecen versiones más altas.

Eso no lo vuelve una mala compra. Solo deja claro que está pensado para quien quiere un dron ligero, fácil de usar y con buena calidad de video, no para quien busca el paquete más avanzado de seguimiento, seguridad y herramientas creativas.

Para quién sí vale la pena este dron en oferta

El DJI Mini 3 te conviene si estás buscando un primer dron serio, portable y relativamente fácil de usar. También tiene mucho sentido si haces contenido para redes, si viajas seguido o si quieres un dron que puedas cargar más fácil sin sentir que llevas un equipo aparatoso.

Te conviene menos si ya sabes que necesitas seguimiento automático avanzado, sensores más completos o un perfil más orientado a usuarios exigentes. En ese caso, el ahorro inicial puede salirte caro si terminas queriendo cambiar de modelo poco después.

Pero si tu prioridad es entrar bien, con una marca sólida y con funciones que sí vas a usar desde el primer día, el Mini 3 sigue estando muy bien parado. DJI lo sigue colocando como un modelo ligero, fácil de volar, con funciones inteligentes y con una propuesta clara para principiantes y usuarios que quieren grabar sin complicarse demasiado.