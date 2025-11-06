Falta poco para que Guns N’ Roses vuelva a encender la Ciudad de México, y miles de fans aún intentan encontrar un boleto. La banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan cerrará la etapa en latinoamérica de su gira “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things” este sábado 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las entradas se agotaron rápidamente en las preventas de junio, pero la demanda no ha bajado: en Ticketmaster ya no aparecen lugares disponibles, aunque el sistema sigue marcando “baja disponibilidad”. Eso ha llevado a muchos fanáticos a buscar opciones de reventa en distintas zonas del recinto.

🔗 Consulta disponibilidad y precios actualizados en StubHub México

Qué boletos siguen disponibles y cuánto cuestan

En la plataforma de reventa segura StubHub, los precios de reventa que pudimos consultar comienzan en $2,231 MXN para la zona Naranja, mientras que las secciones General B y Zona GNP se ubican entre $3,300 y $6,500 MXN.Las entradas más costosas son las Boxes Oro, que van de $9,000 hasta más de $15,000 MXN, dependiendo de la zona y cercanía al escenario.

A diferencia del resto del estadio, las Boxes Oro son espacios VIP que ofrecen una experiencia más cómoda y exclusiva. Entre sus beneficios se incluyen:

Estacionamiento preferente dentro del inmueble.

Servicio de meseros en la zona.

Lanyard y gafete conmemorativo del evento.

Butacas nuevas con mayor comodidad.

Acceso a un lounge con oferta gastronómica premium (bebidas y alimentos no incluidos).

(bebidas y alimentos no incluidos). Baños exclusivos.

Prioridad para comprar boletos en los primeros días de venta de futuros conciertos.

🔗 Consulta disponibilidad y precios actualizados en StubHub México.

Por qué no hay boletos en Ticketmaster (y qué podría pasar)

Aunque Ticketmaster muestra todavía el evento en línea, ya no hay boletos activos para la venta directa.En algunos casos, el recinto libera un número limitado de lugares el mismo día del concierto, normalmente cuando se ajustan zonas bloqueadas por producción o se cancelan boletos no reclamados.

Sin embargo, estos espacios suelen agotarse en minutos y no se garantiza que aparezcan.Por eso, quienes no quieren arriesgarse suelen recurrir a la reventa verificada, que ofrece protección al comprador y entrega digital garantizada antes del evento.

Accesos, transporte y horarios

El concierto está programado para las 21:00 horas, aunque el acceso puede tomar más de una hora.Las estaciones Ciudad Deportiva (Línea 9) y Velódromo son las más cercanas, mientras que UPIICSA e Iztacalco del Metrobús son buenas alternativas.Si piensas llegar en auto o app de transporte, sal con anticipación: las avenidas Viaducto y Río Churubusco suelen saturarse desde las 18:00.