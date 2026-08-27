Un código promocional Ticketmaster es un código que aplica un beneficio — descuento, acceso 2x1 o envío sin costo — durante la finalización de la compra en ticketmaster.com.mx. En Ticketmaster el ahorro casi nunca llega como porcentaje directo: llega por códigos específicos, preventa y MSI.

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Cómo Utilizar un Código Promocional Ticketmaster

1. Entra a Ticketmaster México e inicia sesión o crea tu cuenta.

2. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código.

3. Selecciona el evento, la fecha, la zona y la cantidad de boletos.

4. Ingresa el código en el campo "Código promocional" durante el checkout.

5. Verifica que el beneficio aparezca en el resumen — incluyendo cargos por servicio.

6. Selecciona método de pago — Banamex activa hasta 3 MSI.

7. Confirma la compra.

El número que importa en Ticketmaster no es el precio base del boleto, sino el total con cargos por servicio. Siempre llega hasta la última pantalla antes de decidir.

Código Promocional Ticketmaster: 2x1 Todo el Mes y Envío de Boletos Gratis

Este mes hay dos códigos activos que cambian la ecuación en Ticketmaster. El primero da 2x1 en eventos seleccionados durante todo el mes — ya no solo los jueves. Si vas acompañado a cualquier evento participante, es literalmente la mitad del costo de uno de los boletos. Verificado activo a partir del 27 de agosto de 2026.

El segundo código elimina el cargo por envío de boletos, uno de los cargos más molestos del checkout de Ticketmaster — el boleto digital debería ser gratis, y ahora lo es con el código activo. Verificado activo a partir del 27 de agosto de 2026. Ambos códigos están disponibles en el módulo de cupones de esta página y son acumulables con la preventa Citibanamex.

Promoción Ticketmaster con Banamex, Preventa Citibanamex y Eventos del Mes

Las tres rutas de ahorro permanentes en Ticketmaster:

Preventa Citibanamex: acceso antes de la venta general en eventos de alta demanda. No baja el precio, pero te da los mejores lugares antes de que se agoten — en Karol G, ZAYN y Corona Capital, eso vale más que cualquier descuento.

3 MSI con Banamex : útil cuando el total con cargos por servicio se vuelve pesado. Aplica en eventos participantes — confirma en el checkout antes de pagar.

: útil cuando el total con cargos por servicio se vuelve pesado. Aplica en eventos participantes — confirma en el checkout antes de pagar. 25% en Monster Jam : descuento directo en boletos seleccionados, uno de los pocos eventos con rebaja porcentual real en Ticketmaster.

: descuento directo en boletos seleccionados, uno de los pocos eventos con rebaja porcentual real en Ticketmaster. Los eventos activos del mes:

Monster Jam : desde $528 MXN + 25% de descuento

: desde $528 MXN + 25% de descuento Karol G : desde $1,227 MXN

: desde $1,227 MXN F1 Gran Premio CDMX : desde $350 MXN — la entrada más accesible del catálogo

: desde $350 MXN — la entrada más accesible del catálogo Cirque Du Soleil : desde $1,599 MXN

: desde $1,599 MXN ZAYN : desde $1,215 MXN

: desde $1,215 MXN Tecate Emblema: desde $2,400 MXN

El Veredicto de Soraya Villanueva

Lo que no haría: comprar en venta general un evento de alta demanda pudiendo entrar en preventa Citibanamex. En conciertos como Karol G o ZAYN, los mejores lugares y precios más bajos se van en las primeras horas — esperar significa pagar más por peor zona.

Lo que sí haría este mes: el 2x1 todo el mes es el mayor cambio del catálogo — ya no hay que esperar los jueves. Si vas acompañado a cualquier evento participante, ese código es la primera parada. El envío de boletos gratis lo activaría en cualquier compra, porque ese cargo siempre molestó. Y para los shows caros, los 3 MSI con Banamex ayudan a que el golpe no pegue de una sola vez. Verifico cada código directamente en ticketmaster.com.mx antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Códigos Promocionales Ticketmaster

¿Cómo aplicar un código promocional en Ticketmaster?

Da clic en "Usar cupón", copia el código e ingrésalo en el campo "Código promocional" durante el checkout. El beneficio aparece en el resumen antes de confirmar — incluyendo cargos por servicio.

¿Cómo funciona el 2x1 de Ticketmaster?

Con el código activo del módulo, el 2x1 aplica todo el mes en eventos seleccionados — ya no solo los jueves. Selecciona los boletos participantes, ingresa el código y verifica que el segundo acceso quede bonificado en el resumen.

¿Qué tarjeta necesito para la preventa de Ticketmaster?

Para la preventa exclusiva en México, la referencia principal es Citibanamex. Si el evento participa en ese esquema, necesitas tarjeta Citibanamex válida para comprar antes de la venta general.

¿Ticketmaster tiene meses sin intereses con Banamex?

Sí. Hasta 3 MSI con tarjeta Banamex en eventos participantes. Confirma disponibilidad en la pantalla de pago antes de finalizar la compra.

¿Qué son los cargos por servicio de Ticketmaster?

Son comisiones que Ticketmaster suma al precio base del boleto. No hay tarifa única — el monto exacto aparece hasta que eliges zona, cantidad y método de entrega. El código de envío gratis elimina al menos ese cargo del total.

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