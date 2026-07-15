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Amazon México tiene una oferta que vale la pena considerar. Los SoundPEATS Space están disponibles con hasta 51% de descuento, por lo que puedes llevarte este modelo de diadema por mucho menos de su precio habitual.
Su combinación de audio de alta calidad, comodidad para largas jornadas y funciones premium los convierten en una excelente opción para estudiar, trabajar desde casa, viajar o disfrutar de tu música favorita sin interrupciones.
¿Qué ofrecen los audífonos SoundPEATS Space?
Los SoundPEATS Space destacan por incorporar tecnologías que normalmente se encuentran en modelos de gama superior, pero a un precio mucho más accesible.
Entre sus principales características se encuentran:
- Cancelación activa de ruido (ANC) de hasta 35 dB.
- Audio de alta fidelidad con controladores dinámicos de 40 mm.
- Conectividad Bluetooth 5.3 para una conexión rápida y estable.
- Modo de baja latencia para videojuegos y videos.
- Hasta 123 horas de autonomía con una sola carga (sin ANC).
- Hasta 61 horas de reproducción con cancelación de ruido activada.
- Micrófonos con tecnología de reducción de ruido para llamadas más claras.
- Diseño plegable y almohadillas acolchadas para mayor comodidad.
- Compatibilidad con la aplicación SoundPEATS para personalizar el ecualizador y otros ajustes.
Cancelación de ruido para disfrutar tu contenido sin distracciones
Uno de los principales atractivos de estos audífonos es su cancelación activa de ruido, una función que ayuda a reducir sonidos externos como el tráfico, motores de avión, oficinas o cafeterías.
Gracias a ello, podrás concentrarte mejor mientras trabajas, estudias o simplemente disfrutas de tu música, podcasts o películas.
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Además, incorporan un Modo Transparencia, que permite escuchar lo que sucede a tu alrededor sin necesidad de quitarte los audífonos.
Batería que dura varios días
La autonomía es otro de sus puntos fuertes. Los SoundPEATS Space ofrecen hasta 123 horas de reproducción con la cancelación de ruido desactivada, una cifra muy superior a la de muchos competidores.
Incluso utilizando la función ANC, la batería puede alcanzar aproximadamente 61 horas, por lo que no tendrás que preocuparte por cargarlos constantemente.
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