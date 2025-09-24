Cuando bajan las temperaturas, lo normal es cerrar ventanas para mantener el calor. El problema es que los espacios cerrados hacen que los virus, como los de la gripe o la influenza estacional, se propaguen más fácilmente.

Además, el aire seco irrita garganta y nariz, justo cuando más necesitamos protegernos. Por eso, un equipo que caliente y purifique al mismo tiempo no solo da confort, también ayuda a tener un ambiente más saludable en casa.

¿Por qué no comprar sólo un calefactor?

Un calefactor común cumple su función en invierno, pero pasa el resto del año guardado. En cambio, los modelos 3 en 1 como los que veremos a continuación no se limitan a una temporada:

En invierno calientan la habitación de manera uniforme.

En primavera y verano funcionan como ventilador silencioso.

Todo el año filtran el aire con un sistema de purificación, reduciendo polvo, polen y contaminantes.

Así, en lugar de llenar tu casa de aparatos distintos, con uno solo tienes calor, frescura y aire limpio los 365 días.

Opción premium: Dyson Hot+Cool HP07

3 funciones en uno: calefactor, ventilador y purificador.

calefactor, ventilador y purificador. Filtro HEPA H13 + carbón activado: atrapa polvo, bacterias y hasta virus.

atrapa polvo, bacterias y hasta virus. Cobertura completa: oscilación de 350° y tecnología Air Multiplier.

oscilación de 350° y tecnología Air Multiplier. Control inteligente: app MyDyson y compatibilidad con Alexa, Google y Siri.

app MyDyson y compatibilidad con Alexa, Google y Siri. Diseño seguro y fácil de limpiar , sin aspas visibles.

, sin aspas visibles. Precio en Amazon México: $11,500 MXN (36% de descuento y hasta 24 MSI).

Pensado para quienes buscan un solo aparato para todo el año, con lo último en tecnología y diseño premium.

VER EN AMAZON: Dyson Hot+Cool HP07

Opción accesible: AVERA VENTOR06

3 en 1: ventilador sin aspas, calefactor y purificador de aire con filtro HEPA.

ventilador sin aspas, calefactor y purificador de aire con filtro HEPA. Silencioso: 8 velocidades y nivel de ruido ≤52 dB, ideal para dormir o trabajar.

8 velocidades y nivel de ruido ≤52 dB, ideal para dormir o trabajar. Cobertura práctica: calienta hasta 35 °C en espacios de 20 m², con oscilación de 90° e inclinación de 30°.

calienta hasta 35 °C en espacios de 20 m², con oscilación de 90° e inclinación de 30°. Control sencillo: panel táctil, control remoto o app con WiFi.

panel táctil, control remoto o app con WiFi. Diseño seguro con sistema de protección en volcaduras.

Precio en Amazon México: $2,698 MXN (10% de descuento y hasta 15 MSI).

Una alternativa económica que cumple con lo esencial para mantener la casa cómoda y con aire más limpio sin gastar demasiado.

VER EN AMAZON: AVERA VENTOR06

¿Cuál conviene más?

El Dyson HP07 es ideal si quieres un aparato premium, duradero y con funciones inteligentes , dispuesto a pagar más por comodidad y control total.

es ideal si quieres , dispuesto a pagar más por comodidad y control total. El AVERA VENTOR06 es perfecto si buscas algo práctico y accesible, que te dé calefacción, ventilación y aire limpio en un solo equipo de forma económica.

En ambos casos, se trata de soluciones pensadas para enfrentar no solo el frío, sino también los problemas de salud que surgen al pasar más tiempo en interiores durante otoño e invierno.