Si al cocinar ya te cansaste de batallar con cuchillos que no cortan, licuadoras que no muelen bien o sartenes que todo lo pegan, este es un buen momento para echarle un ojo a Amazon. Hay varias ofertas en productos de cocina que sí te pueden facilitar el día a día, sin necesidad de gastar de más.

Aquí te dejamos cinco básicos de cocina que están en descuento y que, por lo que ofrecen, pueden ser una buena sorpresa para tu cocina (y tu bolsillo).

1. Licuadora Ninja 3 en 1 con cinco funciones

Precio: $3,599 (antes $4,999)

Esta licuadora es de las que aguantan el uso rudo. Tiene vaso grande, procesador de alimentos y dos vasos individuales con tapa, así que puedes preparar desde un licuado para llevar hasta masa para hot cakes. Las funciones ya vienen preprogramadas y el motor sí tiene potencia real, no se queda a medias con el hielo ni las semillas.

2. Horno con freidora de aire Chefman 7 en 1

Precio: $1,799 (antes $2,499)

Si no tienes mucho espacio, este horno chico hace casi todo: hornea, tosta, asa y fríe sin aceite. Caben bien dos porciones o una pizza mediana, y trae accesorios como canasta de freidora, rejilla y charola. Ideal para quienes no quieren prender el horno grande o buscan cocinar más saludable sin complicarse.

3. Batería de cocina Tramontina de 18 piezas

Precio: $1,620 (antes $2,399)

Si tus sartenes ya están todos rayados o te da pena invitar gente a comer por cómo están tus ollas, esta batería está bastante completa por el precio. Son 18 piezas, con recubrimiento antiadherente, fáciles de lavar y se pueden meter al horno o lavavajillas. Perfecta para quien está armando su cocina o quiere renovar todo de una vez.

4. Parrilla eléctrica digital Cuisinart GR-5

Precio: $1,959 (antes $2,429)

Esta parrilla es práctica si no tienes espacio para una parrilla grande o si prefieres cocinar dentro sin llenar de humo la casa. Sirve para carnes, verduras, quesadillas, paninis... Tiene pantalla digital y controles de temperatura. Lo mejor es que las placas se quitan y se pueden lavar sin broncas.

5. Set de cuchillos KitchenAid con afilador

Precio: $2,405 (antes $3,306)

Un buen cuchillo hace toda la diferencia al cocinar, y este set trae 15 piezas que cubren todo: cuchillo chef, para pan, para pelar, tijeras y más. Lo bueno es que el bloque ya trae afilador integrado, así que siempre los puedes tener listos sin esfuerzo. Están hechos con acero inoxidable y se sienten firmes, no como los de supermercado que se doblan.

¿Conviene aprovechar estos precios?

Si cocinas en casa sabes que tener buenos utensilios no es lujo, es inversión, y vale la pena tener una sartén que no se pega, cuchillos afilados (que incluso son más seguros porque no se resbalan) o una licuadora que no huela a quemado cada que la usas. Estos productos están con descuento y cumplen, así que si algo ya te hacía falta, este es buen momento para cambiarlo... o al menos para ver tus opciones.