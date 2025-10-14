Más Información
De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México
Arranca Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026; vacunas actualizadas contra Covid-19 de Moderna estarán disponibles
Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán
Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo
Si al cocinar ya te cansaste de batallar con cuchillos que no cortan, licuadoras que no muelen bien o sartenes que todo lo pegan, este es un buen momento para echarle un ojo a Amazon. Hay varias ofertas en productos de cocina que sí te pueden facilitar el día a día, sin necesidad de gastar de más.
Aquí te dejamos cinco básicos de cocina que están en descuento y que, por lo que ofrecen, pueden ser una buena sorpresa para tu cocina (y tu bolsillo).
1. Licuadora Ninja 3 en 1 con cinco funciones
Precio: $3,599 (antes $4,999)
Esta licuadora es de las que aguantan el uso rudo. Tiene vaso grande, procesador de alimentos y dos vasos individuales con tapa, así que puedes preparar desde un licuado para llevar hasta masa para hot cakes. Las funciones ya vienen preprogramadas y el motor sí tiene potencia real, no se queda a medias con el hielo ni las semillas.
2. Horno con freidora de aire Chefman 7 en 1
Precio: $1,799 (antes $2,499)
Si no tienes mucho espacio, este horno chico hace casi todo: hornea, tosta, asa y fríe sin aceite. Caben bien dos porciones o una pizza mediana, y trae accesorios como canasta de freidora, rejilla y charola. Ideal para quienes no quieren prender el horno grande o buscan cocinar más saludable sin complicarse.
3. Batería de cocina Tramontina de 18 piezas
Precio: $1,620 (antes $2,399)
Si tus sartenes ya están todos rayados o te da pena invitar gente a comer por cómo están tus ollas, esta batería está bastante completa por el precio. Son 18 piezas, con recubrimiento antiadherente, fáciles de lavar y se pueden meter al horno o lavavajillas. Perfecta para quien está armando su cocina o quiere renovar todo de una vez.
4. Parrilla eléctrica digital Cuisinart GR-5
Precio: $1,959 (antes $2,429)
Esta parrilla es práctica si no tienes espacio para una parrilla grande o si prefieres cocinar dentro sin llenar de humo la casa. Sirve para carnes, verduras, quesadillas, paninis... Tiene pantalla digital y controles de temperatura. Lo mejor es que las placas se quitan y se pueden lavar sin broncas.
5. Set de cuchillos KitchenAid con afilador
Precio: $2,405 (antes $3,306)
Un buen cuchillo hace toda la diferencia al cocinar, y este set trae 15 piezas que cubren todo: cuchillo chef, para pan, para pelar, tijeras y más. Lo bueno es que el bloque ya trae afilador integrado, así que siempre los puedes tener listos sin esfuerzo. Están hechos con acero inoxidable y se sienten firmes, no como los de supermercado que se doblan.
¿Conviene aprovechar estos precios?
Si cocinas en casa sabes que tener buenos utensilios no es lujo, es inversión, y vale la pena tener una sartén que no se pega, cuchillos afilados (que incluso son más seguros porque no se resbalan) o una licuadora que no huela a quemado cada que la usas. Estos productos están con descuento y cumplen, así que si algo ya te hacía falta, este es buen momento para cambiarlo... o al menos para ver tus opciones.