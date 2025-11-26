Aunque todavía falta para el Black Friday 2025, Amazon México ya empezó a ajustar precios y a lanzar ofertas anticipadas en varias categorías, especialmente en marcas que casi nunca bajan tanto. Entre ellas destaca Apple, con modelos iPhone recondicionados o de generaciones recientes que pueden encontrarse con descuentos que normalmente solo se ven en noviembre.

Para quienes buscan renovar su celular sin pagar precio completo, estas ofertas anticipadas pueden ser una buena oportunidad, sobre todo si aprovechas MSI o si estás comparando contra los precios que suelen tener en tiendas físicas.

Qué es el Black Friday en Amazon México y por qué empiezan antes las ofertas

El Black Friday nació en Estados Unidos como el día de compras posterior al Día de Acción de Gracias, pero en México ha tomado una forma distinta, especialmente en plataformas como Amazon.Aquí, las ofertas no se limitan a un solo día: Amazon acostumbra activar descuentos previos, promover precios más bajos en productos de alta demanda y ofrecer meses sin intereses en ciertas categorías tecnológicas.

En México, el Black Friday se ha convertido en un complemento del Buen Fin, y Amazon lo usa para ajustar inventario antes de diciembre. Por eso no es raro que:

aparezcan ofertas anticipadas desde semanas antes,

desde semanas antes, haya cambios diarios de precio,

y algunas promociones duren solo horas.

Los iPhone recondicionados (Renewed) suelen ser los primeros en bajar, porque tienen inventario limitado y rotan más rápido. Ese es el caso de los modelos que encontramos hoy.

iPhone con descuento en Amazon México rumbo al Black Friday 2025

Este modelo es de los más buscados por quienes quieren almacenamiento masivo sin pagar precio de lanzamiento.Entre sus ventajas destacan:

Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.7"

de 6.7" Configuración de cámara pro de 48 MP

Grabación de video 4K a 24, 25, 30 y 60 fps

Batería para todo el día

Acabado en titanio natural

Compatibilidad con eSIM

Para quienes necesitan espacio para video, RAW o apps pesadas, este es uno de los precios más bajos que ha tenido en Amazon.

El modelo más reciente dentro de la línea reacondicionada. Puntos clave:

Chip A18 Pro , uno de los más potentes de Apple

, uno de los más potentes de Apple Pantalla OLED de 6.9" (más grande que generaciones anteriores)

Cámaras con mejor desempeño en poca luz

Batería que supera fácilmente la jornada completa

Cuerpo de titanio natural

Por ser el más nuevo, rara vez baja tanto. Si lo ves debajo de $18,000, es una buena oferta dentro del segmento Renewed.

El “plus” de esta generación destaca por su batería:

Hasta 26 horas de video

Pantalla de 6.7" OLED

Cámara dual de 12 MP con modo Acción

Chip A15 Bionic (todavía muy competitivo)

Este modelo suele ser muy buscado por quienes quieren pantalla grande y buena autonomía sin llegar a los precios de la línea Pro.

Para muchos usuarios sigue siendo una excelente compra calidad-precio:

Pantalla ProMotion 120 Hz

Chip A16 Bionic

Cámaras con grabación en ProRAW y ProRes

Excelente rendimiento en foto nocturna

La diferencia de precio frente a los modelos Pro más recientes lo vuelve atractivo si buscas gama alta a menor costo.

Pensado para creadores que necesitan almacenamiento:

Cuerpo en titanio

Cámara principal de 48 MP

Grabación en ProRes directamente a disco externo

Pantalla OLED de 6.1"

Ligero y mucho más cómodo de usar que el Pro Max

Uno de los mejores precios por 1 TB que hemos visto en meses.

Una oferta muy atractiva por capacidad:

Pantalla OLED de 6.1"

Chip A17 Pro

Cámara de 48 MP

Batería para todo el día

Construcción ligera y colores más discretos

Un precio muy por debajo del promedio del mercado para un modelo tan reciente.

¿Conviene comprar un iPhone en oferta anticipada de Black Friday?

Si quieres ahorrar, aprovechar MSI o conseguir un modelo reciente a un precio más accesible, estas promociones previas pueden ser una excelente opción, especialmente cuando se trata de modelos renovados, reacondicionados o “Renewed” en Amazon. Estos equipos no son nuevos, pero han sido revisados, limpiados, restaurados y certificados por proveedores calificados para que funcionen correctamente; además, cuentan con garantía de Amazon y un mínimo de capacidad de batería especificado.

Las ofertas anticipadas son útiles porque el inventario de estos modelos es limitado, y cuando se agotan las unidades mejor calificadas los precios suelen subir. También es común que los descuentos más fuertes aparezcan antes del Black Friday y no necesariamente durante el evento principal.