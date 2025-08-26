Si tienes gato y vives en un depa, seguro sabes lo complicado que puede ser encontrar un lugar discreto para el arenero sin que tu casa huela raro o pierda estilo. Esta caja de arena oculta de la marca Lifewit propone una solución diferente: simula una maceta decorativa con hojas artificiales, pero por dentro es un arenero espacioso, funcional y fácil de limpiar.

Y aunque el diseño llama la atención, lo más interesante está en los detalles pensados para la comodidad del gato. A continuación te contamos sus ventajas.

¿Qué nos gusta de este arenero?

Diseño discreto y bonito: parece una maceta con planta tropical, ideal para salas, recámaras o estudios sin afectar la decoración.

Ganadora del Good Design Award 2024, por su combinación de estética y funcionalidad.

Control de olores: tiene filtro de carbón activado en la tapa, que ayuda a neutralizar los olores de forma continua. Se puede reemplazar cada cierto tiempo.

Apta para gatos de todos los tamaños: el espacio interno acomoda desde gatitos pequeños hasta razas grandes como Maine Coons.

Fácil de limpiar y montar: se separa en dos partes con cierre a presión, sin tornillos ni herramientas. El acabado brillante permite limpiar con un trapo húmedo.

Comodidad para ti y para el gato: la plataforma interna evita que la arena se riegue y que tu gatito se lleve residuos en las patas.

Incluye todo lo necesario: hojas artificiales, piedras decorativas, pala con gancho, esponja y filtro de repuesto.

Entonces, ¿conviene este arenero con forma de planta?

Si vives en un espacio pequeño o compartido, como un depa o estudio, y el arenero está siempre a la vista, esta puede ser una opción muy práctica. No solo cumple con lo esencial (espacio, higiene, comodidad), sino que además se ve bien y ayuda a mantener el ambiente más limpio y sin olores.

No es hermético ni completamente cerrado como otros muebles tipo gabinete, pero su diseño con filtro de carbón y tapa elevada ayuda bastante con el control de olores. Y al tener una entrada amplia, también es cómodo para gatos grandes o mayores.

Si te gusta que todo combine en casa, te importa la limpieza visual o simplemente quieres que el arenero no parezca arenero, este modelo puede ser justo lo que buscas.

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión. Los precios y descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.