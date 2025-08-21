Si estás pensando en cambiar de laptop gamer, este es un buen momento para mirar ofertas. En Amazon México entontramos tres modelos de Dell, Asus y HP con descuento y la posibilidad de pagarlas a meses sin intereses o pagos fijos.

Vamos a analizar las tres opciones para ayudarte a ver qué ofrece cada una y en qué se diferencian, para que puedas decidir cuál se ajusta mejor a lo que necesitas.

Dell G15 5530: buena potencia sin disparar el precio

La Dell G15 5530 está con 18% de descuento, en $20,999 (antes $25,499), y se puede pagar en 15 meses sin intereses de $1,399.93.

Viene con un procesador Intel Core i7 de 13ª generación (gama alta), 16 GB de RAM DDR5 y un SSD de 512 GB, una combinación que rinde bien tanto para juegos actuales como para programas pesados.

En gráficos, incluye una NVIDIA GeForce RTX 4050, lanzada en 2023 como parte de la serie 40. Está diseñada para juegos en Full HD y hasta QHD (1440p), con soporte para tecnologías como DLSS 3 que mejoran la fluidez.

Lo que más resalta es:

Pantalla Full HD de 15.6” con 165 Hz, muy fluida para jugar.

Sistema de enfriamiento Alienware, que ayuda a mantenerla fresca.

Sonido Dolby Atmos y software para personalizar configuraciones.

Buena cantidad de puertos para conectar accesorios.

HP Victus 15-fb2002la: opción accesible para empezar a jugar

La HP Victus 15 tiene un 18% de descuento, bajando a $18,299 (antes $22,299), con opción de 12 pagos fijos de $1,736.88.

Trae un procesador AMD Ryzen 5 (gama media), 8 GB de RAM DDR5 y un SSD de 512 GB.

Su tarjeta gráfica es una NVIDIA GeForce RTX 3050, lanzada en 2021 dentro de la serie 30. Está pensada para juegos en Full HD (1080p) con calidad media-alta, sobre todo en títulos populares como Valorant, Fortnite o League of Legends. No es la más nueva, pero cumple bien para gaming casual o competitivo en resoluciones estándar.

Sus puntos clave son:

Pantalla FHD de 15.6” con 144 Hz.

Sistema de ventilación trasera para mantener el calor bajo control.

OMEN Gaming Hub para ajustar el rendimiento.

Diseño sobrio y con materiales reciclados.

ASUS TUF Gaming F16: potencia y durabilidad extra

La ASUS TUF Gaming F16 está con 16% de descuento, en $25,999 (antes $30,999), y se puede comprar en 15 meses sin intereses de $1,733.26.

Está equipada con un procesador Intel Core i7 de 13ª generación (gama alta), 16 GB de RAM DDR5 y un SSD de 1 TB, lo que le da más capacidad de almacenamiento frente a otros modelos de este rango.

En gráficos, monta la misma NVIDIA GeForce RTX 4050 que la Dell G15, con rendimiento sólido en Full HD y capacidad para aprovechar funciones recientes como DLSS 3.

Entre lo que más llama la atención está:

Pantalla FHD+ de 16” con 144 Hz y G-SYNC, para imágenes fluidas.

Refrigeración avanzada con 5 tubos de calor y 4 rejillas de ventilación.

Certificación militar MIL-STD-810H, que asegura más resistencia.

Sonido Dolby Atmos, teclado RGB y buena conectividad (Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, USB-C).

Batería de 56 Wh con carga rápida, 50% en 30 minutos.

¿Cuál conviene más?

Después de revisar las tres laptops, se pueden resumir así: