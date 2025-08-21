El Apple iPhone 15 Plus con 128 GB en color negro se encuentra en Amazon México con un atractivo descuento del 18%, quedando en $16,499. Además, está disponible con la opción de pagar en hasta 15 meses sin intereses desde $1,099 al mes, lo que lo convierte en una oportunidad interesante para quienes buscan renovar su smartphone con un modelo de gama alta.

Más allá de la oferta, hay que recordar que en septiembre se espera el tradicional Apple Event, donde probablemente se anuncie el iPhone 17, sucesor del iPhone 16 presentado en 2024. Esto podría explicar el descuento actual del iPhone 15 Plus, ya que es común que los precios bajen antes de la presentación de una nueva generación.

¿Cuántos años de actualizaciones le quedan al iPhone 15 Plus?

Al momento de comprar un iPhone, muchos se preguntan cuánto tiempo seguirá recibiendo actualizaciones. Y es una duda muy válida, porque de eso depende que el celular siga siendo seguro, compatible con las apps y con las últimas funciones de Apple.

El ejemplo más reciente lo tenemos con iOS 18, lanzado en 2024. Esta versión todavía fue compatible con el iPhone XR y el iPhone XS, modelos que salieron en 2018. Es decir, esos equipos llevan 6 años seguidos recibiendo actualizaciones y aún pueden instalar la versión más nueva del sistema.

Con este antecedente, es razonable pensar que el iPhone 15 Plus (2023) tendrá soporte al menos hasta 2029, y posiblemente hasta 2030 si Apple sigue con la misma política. El iPhone 15 todavía tiene varios años de vida útil, lo que lo convierte en una compra con futuro, incluso si Apple ya prepara nuevas generaciones.

¿Qué ofrece el iPhone 15 Plus ?

El iPhone 15 Plus es de esos teléfonos que llaman la atención por su tamaño y lo cómodo que resulta paraver contenido o trabajar desde el celular. Su pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas es grande, nítida y con un brillo que se nota incluso cuando estás bajo el sol. Es ideal para quienes disfrutan ver series, videos o necesitan más espacio en la pantalla para aumentar el tamaño de letra sin sin que se desacomode la interfaz y algunas opciones queden fuera de vista.

Entre sus características principales destacan:

Pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas , con brillo mejorado para una experiencia visual inmersiva.

, con brillo mejorado para una experiencia visual inmersiva. Dynamic Island , que ofrece accesos rápidos y notificaciones en una interfaz interactiva y elegante.

, que ofrece accesos rápidos y notificaciones en una interfaz interactiva y elegante. Chip A16 Bionic , potente y eficiente, capaz de manejar apps exigentes con fluidez.

, potente y eficiente, capaz de manejar apps exigentes con fluidez. Cámara principal de 48 MP con modo retrato avanzado y teleobjetivo 2x, perfecta para quienes disfrutan de la fotografía móvil.

con modo retrato avanzado y teleobjetivo 2x, perfecta para quienes disfrutan de la fotografía móvil. Diseño premium en aluminio y vidrio , resistente y con un acabado elegante.

, resistente y con un acabado elegante. USB-C, que mejora la compatibilidad de carga y velocidad de transferencia.

Eso sí, hay un detalle importante a considerar: el iPhone 15 es el último modelo que no será compatible con Apple Intelligence.

Aunque septiembre probablemente traerá novedades con el iPhone 17 y la expansión de Apple Intelligence, este modelo sigue siendo una excelente alternativa para quienes buscan renovar su celular con un iPhone nuevo, a buen precio y con facilidades de pago.

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión. Los precios y descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.