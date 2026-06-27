Si estás buscando renovar tu centro de entretenimiento sin gastar de más, Amazon México tiene una oferta que vale la pena considerar. El FURRIFIC Mueble para TV de 160 cm, diseñado para televisores de hasta 75 pulgadas, se encuentra en tan solo $999.00, convirtiéndose en una de las promociones más atractivas para quienes desean darle un nuevo aspecto a su sala.

Este mueble destaca por su diseño moderno y minimalista, ideal para complementar diferentes estilos de decoración. Gracias a sus 160 centímetros de largo, ofrece espacio suficiente para colocar pantallas de gran tamaño, además de contar con compartimentos y repisas que facilitan la organización de consolas de videojuegos, bocinas, reproductores multimedia, módems y otros accesorios.

Además de su apariencia elegante, el FURRIFIC está fabricado con materiales resistentes que brindan estabilidad para televisores de gran formato, mientras que su distribución permite mantener los cables y dispositivos ordenados, logrando un espacio más limpio y funcional.

¿Vale la pena comprarlo?

Si acabas de adquirir una pantalla de 75 pulgadas o planeas hacerlo en los próximos meses, el FURRIFIC de 160 cm es una opción que combina diseño, funcionalidad y buen precio.

Su amplio espacio de almacenamiento y el descuento disponible lo convierten en una compra atractiva para quienes buscan mejorar su sala sin realizar una inversión excesiva.

Recuerda que las promociones en Amazon México suelen ser por tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que si el descuento sigue disponible, podría ser un buen momento para aprovecharlo.