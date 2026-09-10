Amazon México tiene una opción que llama la atención por su precio. Se trata de unos audífonos Bluetooth con estuche de carga y pantalla LED, disponibles por tan solo $149.98.

Su precio los convierte en una alternativa para quienes necesitan unos audífonos de batalla para llevar al trabajo, la escuela, hacer ejercicio o simplemente disfrutar de contenido desde el celular sin utilizar cables. Además, su diseño compacto permite guardarlos fácilmente en un bolsillo o mochila.

¿Cuáles son las características de los audífonos inalámbricos con pantalla LED?

Una de las características que más destaca de este modelo es la pantalla LED incorporada en el estuche de carga. Este elemento permite consultar de manera sencilla información relacionada con la carga, por lo que puedes saber cuándo es necesario conectar nuevamente el estuche.

Este detalle resulta especialmente práctico para quienes suelen utilizar audífonos inalámbricos durante buena parte del día, ya que permite tener una referencia visual del estado de la batería sin depender únicamente de las notificaciones del teléfono.

Conexión inalámbrica para olvidarte de los cables

Los audífonos utilizan conectividad Bluetooth, por lo que pueden vincularse de forma inalámbrica con dispositivos compatibles como smartphones, tabletas y computadoras.

Al no contar con cables que conecten ambos auriculares, ofrecen mayor libertad de movimiento durante actividades cotidianas. Puedes utilizarlos mientras caminas, trabajas, estudias o realizas otras tareas sin tener que lidiar con cables enredados.

[Publicidad]

También son una opción práctica para quienes buscan un segundo par de audífonos para tener en casa, la oficina o llevar durante sus desplazamientos.

Diseño compacto para llevarlos a cualquier parte

El formato inalámbrico tipo TWS permite utilizar cada auricular de manera independiente y guardarlos en el estuche cuando no están en uso. Su tamaño compacto hace que sean fáciles de transportar y tener siempre disponibles.

El estuche, además de funcionar como espacio de almacenamiento, sirve para recargar los audífonos, por lo que no es necesario buscar un cargador diferente cada vez que necesites recuperar su autonomía.