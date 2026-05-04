Si llevas tiempo pensando en renovar tus audífonos, Amazon México tiene actualmente dos ofertas de tendencia en la línea AirPods de Apple. Ambos modelos están disponibles con descuento, en meses sin intereses y con envío Prime. Lo único que tienes que decidir es cuál se adapta mejor a lo que necesitas y a lo que quieres gastar.

AirPods 4 con 27% de descuento en Amazon México: qué incluye y para quién son

Los AirPods 4 en su versión Sin Cancelación de Ruido bajaron de $3,000 a $2,199, un descuento del 27% que los convierte en la entrada más accesible al ecosistema Apple en este momento.

Están equipados con el chip H2, Audio Espacial Personalizado y un diseño intrauricular rediseñado que ofrece mayor estabilidad sin necesitar almohadillas. Puedes controlar la reproducción con un toque rápido o activar Siri con la voz para no sacar el teléfono. El estuche carga por USB-C y juntos ofrecen hasta 30 horas de batería total.

También tienen resistencia IP54, lo que significa que aguantan lluvia, sudor y salpicaduras sin problema. No son para el gym intenso, pero sí para el uso diario, el transporte y las llamadas.

Son ideales si usas iPhone, quieres buena calidad de audio sin pagar por funciones que no vas a aprovechar, y prefieres guardar la diferencia de precio.

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AirPods Pro 3 al 22% de descuento: todas las funciones que justifican el precio

Los AirPods Pro 3 están en $4,498, con un descuento del 22% sobre el precio de lista. Son el modelo más completo que Apple vende hoy y la diferencia frente a los AirPods 4 se nota desde el primer uso.

La cancelación activa de ruido elimina hasta el doble de sonido no deseado que la generación anterior, lo que los hace ideales para espacios ruidosos, vuelos o sesiones de trabajo que requieren concentración. El sistema de audio también mejoró: bajos más profundos, voces más claras y sonido tridimensional más preciso.

Lo que los distingue del resto de la línea es la detección de frecuencia cardíaca, que permite medir tu ritmo cardíaco y las calorías quemadas durante el entrenamiento, con integración al círculo Movere y Workout Buddy de Apple Intelligence. También incluyen Traducción en Vivo, útil si viajas o trabajas con personas en otros idiomas.

Las almohadillas ahora vienen en cinco tallas para un sellado más seguro, y la batería ofrece 8 horas con cancelación activa activada en una sola carga.

AirPods 4 vs AirPods Pro 3: diferencias clave antes de decidirte

La diferencia más obvia es el precio: más de $2,000 pesos de distancia. Pero más allá del costo, lo que separa a estos dos modelos es el uso para el que están diseñados.

Los AirPods 4 son audífonos cotidianos: ligeros, cómodos, con buen audio y perfectos para quien no necesita bloquear el mundo exterior. Los AirPods Pro 3 son una herramienta más completa, pensada para quienes pasan muchas horas con audífonos puestos en entornos exigentes, hacen ejercicio con frecuencia o viajan seguido.

En términos de audio, los Pro 3 ganan claramente. En términos de valor por precio para el uso promedio, los AirPods 4 son difíciles de superar en este momento.

¿Cuál comprar según tu presupuesto y uso diario?

Elige los AirPods 4 si tu uso es principalmente en casa, la oficina o el transporte; no necesitas cancelación activa de ruido; y prefieres pagar menos sin sacrificar la calidad básica de Apple.

Elige los AirPods Pro 3 si entrenas con frecuencia y quieres monitoreo de actividad integrado; trabajas en espacios ruidosos o viajas seguido; o simplemente quieres lo mejor que Apple ofrece hoy en audífonos.

Batería y resistencia al agua: lo que debes saber de cada modelo

Los AirPods 4 tienen clasificación IP54 y hasta 30 horas de batería total con el estuche. Los AirPods Pro 3 no especifican su clasificación IP en el listing, pero mantienen la resistencia al sudor y al agua de la línea Pro, con 8 horas de audio continuo con cancelación activa y más horas adicionales con el estuche.

Para uso en el gym o bajo la lluvia, ambos aguantan el uso cotidiano. Para entrenamientos intensos con monitoreo cardíaco, los Pro 3 son la opción diseñada para ese propósito.

Meses sin intereses en Amazon México: cómo financiar tu compra

Ambos modelos están disponibles a 15 meses sin intereses con tarjetas participantes a través de Amazon Access:

AirPods 4: desde $146.60 al mes

AirPods Pro 3: desde $299.86 al mes

Los dos incluyen 90 días gratis de Amazon Music, envío Prime sin costo adicional y la política de devoluciones estándar de Amazon México. Si encuentras un precio más bajo con otro vendedor, verifica que ofrezca envío Prime antes de comparar, ya que algunos vendedores externos no lo incluyen.