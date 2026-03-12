WWE despide a su primer gran estrella de AAA por mal comportamiento

La lucha libre mexicana vive un gran momento y ha llegado a millones de aficionados en todo el planeta gracias a las alianzas entre las compañías nacionales y las grandes empresas de Estados Unidos.

Dentro de esta fórmula, que ha permitido al talento mexicano demostrar su capacidad en el ring, destaca la colaboración entre WWE y Triple A. Después de concretar la compra del consorcio creado por Antonio Peña en 2025, ambas empresas incorporaron a varios de sus personajes a los shows principales.

Por ello causó sorpresa que, después de finalizar la planeación y a pocos días de su primer magno evento del año —Rey de Reyes—, WWE decidiera dar por terminada su relación laboral con uno de los gladiadores mexicanos más populares.

Se trata de El Niño Hamburguesa, luchador que formaba parte de los planes para integrar la nueva era de la compañía, pero quedó fuera debido a un comportamiento inapropiado durante una función en Pachuca.

De acuerdo con testigos, el esteta recibió insultos y burlas de la afición durante gran parte de su presentación. La situación se descontroló cuando lanzó un codazo a un aficionado, acción que fue grabada y se volvió viral.

Ese gesto no fue bien recibido por los directivos en Estados Unidos, quienes se encontraban en proceso de resolver los temas relacionados con su visado, trámite que quedó detenido tras la decisión de no continuar con la relación laboral.