Tras años de ser uno de los consentidos de la afición mexicana en Triple A, El Hijo del Vikingo atraviesa una metamorfosis que ha sacudido a la lucha libre nacional. Su paso al bando rudo —y el impulso que recibió al convertirse en uno de los nuevos rostros de la empresa tras la compra de WWE— lo han colocado bajo una luz distinta, más intensa y exigente.

Con esos reflectores encima y el deseo latente de recuperar el Megacampeonato de AAA, el poblano llega a Rey de Reyes decidido a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más espectaculares del pancracio. Frente a él estará Dominik Mysterio, actual monarca y heredero de una dinastía histórica, en un duelo que promete redefinir el rumbo de la compañía.

"Tengo todo a mi favor. Estamos en México, estoy con mi gente y sé manejar el estilo que quiero como rudo. Tengo a mis amigos, mis aliados, y no encuentro la forma en que pueda escaparse", mencionó.

El originario del municipio de Cuautlancingo, quien ha visto cómo la afición le da la espalda debido a sus actitudes en el ring, pidió a los seguidores apoyar al talento local. Además, expresó su deseo de que, en caso de salir con la mano en alto, lleve el cinturón a los grandes shows de WWE.

"Me siento a gusto y feliz por estar en casa, aun cuando mis paisanos no me apoyen. Que se den cuenta de que uno de los mejores luchadores de Puebla destacó, llegó a Triple A y ahora está entrando a WWE. Con la alianza con WWE, pueden verme donde quieran. No tengo ningún problema en exponer el campeonato en NXT, RAW, donde sea; me van a ver", finalizó.