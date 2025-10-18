Vinicio Castilla elogia a Alejandro Kirk y lo impulsa a romper su récord en Postemporada

Los Blue Jays de Toronto están a una derrota de ser eliminados de la que ha sido una Postemporada llena de ilusión.

Para sacar a flote el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en la que enfrentan a los Mariners de Seattle, necesitarán del poder y orden de su receptor Alejandro Kirk.

El tijuanense batea para .222 en este octubre, ha impulsado siete carreras y acumula tres cuadrangulares, marca que comparte con Vinicio Castilla como los beisbolistas nacidos en México con más palos de vuelta entera en los Playoffs del beisbol de las Grandes Ligas.

Sobre la posibilidad de ver rota la marca que estableció en 1995 con los Rockies de Colorado, el oaxaqueño motivó a Kirk a quebrar su récord.

“Hay un dicho que dice que los récords son para romperse”, respondió Castilla a EL UNIVERSAL Deportes.

“Que mejor que lo consigan muchachos como Alejandro, que vienen repuntando muy fuerte. La posición que juega es muy desgastante y él batea en medio de un lineup tan poderoso como el de Toronto sería maravilloso que rompiera la marca”, añadió.

🗣️ “Los récords se hicieron para romperse”



Vinicio Castilla elogia la labor del tijuanense Alejandro Kirk, quien podría romper su marca de cuadrangulares en una misma Postemporada (3) para un beisbolista nacido en México ⚾️ 🇲🇽 pic.twitter.com/Ea8rPwYmxX — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 18, 2025

Toronto recibirá este domingo en el Roger Centre a Seattle en el sexto duelo en la antesala del Clásico de Otoño.

La novena canadiense busca volver a la Serie Mundial, misma que no disputan desde 1993.