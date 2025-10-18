Leyendas de la Selección Mexicana de Beisbol impartieron clínica a niños en la Ciudad de México

El campo 3 de la Liga Maya recibió a tres seleccionados mexicanos que defendieron con mucha pasión la camisola tricolor en la edición 2006 del Clásico Mundial de Beisbol (WBC, por sus siglas en inglés).

Vinicio Castilla, Rodrigo López y Mario Valenzuela impartieron una clínica organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su coordinador de cultura física y deporte, Héctor García Antonio, para niños que con atención recibieron las enseñanzas de las estrellas mexicanas.

Con bombo y platillo fueron anunciados los expeloteros que disputaron el primer WBC con la Selección Mexicana.

López, quien funge como Gerente General de la Selección Mexicana de Beisbol, enseñó a los niños la técnica de lanzamiento que lo llevó a jugar en Grandes Ligas. El oriundo de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, reveló uno de sus más grandes secretos ante el asombro de los infantes presentes.

Por su parte, Castilla y Valenzuela ayudaron a los niños a pulir su bateo con consejos básicos que marcaron sus carreras profesionales.

Cada uno tuvo la oportunidad de compartir su conocimiento e incluso en una sesión de preguntas y respuestas, Valenzuela le pido a los niños enfocarse en el bateo oportuno más allá de lo espectacular que son los jonrones.

La clínica finalizó con todos los niños oyentes conviviendo con las figuras que representaron a México en la primera edición del Clásico Mundial de Beisbol.