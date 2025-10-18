Más Información
“Creo conocer mejor el beisbol mexicano”: El contundente mensaje de Rodrigo López al dominicano Robinson Canó
El furor de los Diablos Rojos del México provocó que el mismo Robinson Canó apoyara la campaña para que Juan Carlos Gamboa sea convocado para representar a nuestro país en el próximo Clásico Mundial de Beisbol.
El mismo ‘Haper’ había alzado la mano, previo al inicio de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, y tras el bicampeonato escarlata la candidatura volvió a tomar fuerza.
Durante la celebración del título 17 en la historia de la organización, el dominicano pidió que su capitán fuera tomado en cuenta para representar a México en 2026.
Rodrigo López, Gerente General de la Selección Mexicana de beisbol, fue contundente al respecto: “Con todo respeto, Robinson Canó es un gran jugador, pero creo que el pertenece a República Dominicana, si no mal recuerdo”, respondió el exligamayorista con singular picardía.
“Estamos haciendo nuestro trabajo y enfocados en hacer una selección. Creo conocer más el beisbol mexicano y por eso nos han puesto en esta posición”.
Sin faltarle al respeto a la opinión del veterano de 42 años, López reafirmó su posición como el hombre quien, junto al mánager Benjamín Gil, elegirá a los 30 mexicanos que defenderán la camisola tricolor en 2026.
“Tiene todas las credenciales Robinson Canó, pero nosotros estamos viendo más por un equipo que un tema individual”, finalizó López.
