VIDEO: Jorge 'Travieso' Arce regala comida a limpiaparabrisas tras larga jornada de trabajo

Jorge 'Travieso' Arce es sin duda alguna uno de los exdeportistas mexicanos más carismático, quien gracias a su talento en el cuadrilátero se ganó el respeto de los fanáticos.

El ex boxeador, quien también ha participado en varios programas de la farándula, se ha ganado el reconocimiento de sus seguidores y varios usuarios en redes sociales.

Luego de llevar comida a una grupo de limpiaparabrisas en Sinaloa, quienes tras una larga jornada de trabajo se encontraban descansando cerca de una plaza comercial.

Mediante un vídeo compartiendo en la cuenta del ex pugilista se puede ver a Arce llegar, estacionarse y repartir trastes con comida y bebida para los jóvenes.

El 'Travieso', quien aseguró pidió el vídeo a las personas que lo grabaron, incluso se quedó unos minutos con el grupo para comer con ellos.

"Espero no me lo tomen a mal, pero hoy quise comer, y convivir con los limpia vidrios de mi ciudad, no me creyeron que iba comer con ellos, por eso me estaban grabando, les pedí el video para subirlo, no es con presunción, la pasamos bien, estaban encantados", escribió.

La acción de Arce de inmediato generó todo tipo de comentarios, pero en su gran mayoría los seguidores se mostraron felices por el gesto del ex boxeador.

