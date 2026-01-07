Más Información

Figura de la WWE revela petición a The Undertaker para luchar siempre en México

Figura de la WWE revela petición a The Undertaker para luchar siempre en México

VIDEO: Así fue la brutal pelea entre Ryan Reaves y Mathieu Olivier en la NHL

VIDEO: Así fue la brutal pelea entre Ryan Reaves y Mathieu Olivier en la NHL

Armando "Hormiga" González, el objetivo de un club brasileño antes de la Copa del Mundo

Armando "Hormiga" González, el objetivo de un club brasileño antes de la Copa del Mundo

Jim Harbaugh predice que su hermano John volverá a la NFL, pero espera que sea en la NFC

Jim Harbaugh predice que su hermano John volverá a la NFL, pero espera que sea en la NFC

Sebastián Abreu exige la titularidad de Gilberto Mora con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Sebastián Abreu exige la titularidad de Gilberto Mora con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Para la gran mayoría de los amantes de los deportes, la , la liga de hockey sobre hielo, es sumamente atractiva y no necesariamente por las habilidades que demuestran los jugadores sobre el hielo, sino por la regularidad con la que se producen batallas campales entre los jugadores de los equipos.

Este inicio de año ya tuvo una pelea brutal y los aficionados ya la están etiquetando como la mejor del año.

El altercado lo protagonizaron Ryan Reaves de los Sharks de San Jose y Mathieu Olivier, de los Blue Jacket de Columbus.

Lee también

La pelea fue tan viral, que llamó la atención de aquellos que no siguen el deporte, ya que se sorprendieron de que los jugadores tomaron el centro de la pista, se midieron, y empezaron a pelear siendo observados por los árbitros.

El más afectado por la pelea fue Reaves, quien fue noqueado y enviado al hielo. Apenas en ese moment, los árbitros detuvieron el combate.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS