Uziel Muñoz agradecido por aumento en su beca; destaca que es recompensa a su esfuerzo

El reciente éxito de Uziel Muñoz en el Campeonato Mundial de Atletismo Japón 2025 significó para el representante mexicano, además de una gran alegría y un hecho histórico para el deporte de este país, un inmejorable motivo para aumentar su beca.

Luego de una reunión con Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el atleta reconoció un aumento en su pago mensual, mismo que consideró una recompensa a su esfuerzo en los eventos y no un regalo de las autoridades.

“No es un aumento personal, hay tablas que designan cuánto mereces por ser plata mundial. Es algo que gané con mi esfuerzo y no algo que Rommel Pacheco dé como un bono privado. Es un derecho, no algo que te estén regalando”, compartió, en conversación con EL UNIVERSAL Deportes.

Muñoz, quien se sumó a una larga lista de deportistas mexicanos que han tenido éxito en 2025, recalcó que en todos los sectores se ha hecho un buen trabajo, dejando tranquilos a los atletas, quienes pueden salir a buscar su sueño de ser de élite.

“Los buenos resultados de todos hablan de que se están haciendo las cosas bien, y todos los que estamos en la élite mundial lo soñamos y nos sembraron esa semilla para ser grandes a nivel internacional”, destacó.

El primer mexicano en ganar una medalla mundial en pruebas de lanzamiento al aire libre puso como aspecto fundamental y principal el apoyo familiar, al ser quienes creen en los sueños cuando estos comienzan.

“Todo inicia en casa. Los papás son quienes sustentan los inicios de los deportistas. Es la etapa más cara, ya que nadie te voltea a ver. Mi mamá es el apoyo incondicional, la que me impulsa a seguir adelante y mejorar”, subrayó.