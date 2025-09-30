Uziel Muñoz lamenta la falta de apoyo y patrocinadores en el lanzamiento de bala

En un país donde el futbol acapara prácticamente todos los reflectores y patrocinios, Uziel Muñoz, subcampeón mundial en impulso de bala, levantó la voz, lamentando que su disciplina no reciba respaldo.

Con gran esfuerzo, disciplina y convicción, el deportista chihuahuense ha logrado imponerse a esos obstáculos, dándole un valor único a cada competencia, con la certeza de que no son las marcas en su camiseta ni los tenis que calza los que le definen.

“Es lamentable que en México, si no es futbol, no interesa a los patrocinadores. Hay altas y bajas, pero siempre [estoy] con buena cara para recibir noticias. Me educaron para tener claro que las marcas no compiten, los tenis no compiten... Compites tú, y lo hacemos de la mejor forma con lo que tenemos”, mencionó.

Muñoz, quien ha visto muchos grandes escenarios vacíos por la falta de interés, consideró como una solución para atraer gente que se permita la venta de alcohol en sus pruebas, recalcando que en las pistas y campos también hay emociones dignas para los aficionados al deporte.

“Hay una cultura que tenemos que cambiar. Aquí, al ser un verdadero deporte, no permiten que se venda alcohol en los eventos. Ojalá dieran permiso para llenar estadios. Aquí hay jornadas largas y muchas emociones”, resaltó.

Con la presea de plata colgando en el pecho, Uziel reiteró su próximo gran objetivo: En 2026, ir a los Juegos Centroamericanos, para volver con el récord y la medalla de oro.

“Tenemos los Centroamericanos, en los que el objetivo es portar el récord”, dijo.