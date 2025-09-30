Uziel Muñoz no olvida su gran noche en el Mundial de Atletismo en Japón

Con un espectacular lanzamiento, Uziel Muñoz colocó su nombre en la historia del deporte mexicano la noche del 13 de septiembre en Tokio, al ganar la medalla de plata en el Mundial de Atletismo en la prueba de impulso de bala.

Un instante imborrable en la memoria del atleta, quien —al saberse en el podio y tan lejos de casa— levantó los brazos al cielo, dio saltos de emoción, dirigió un gesto al universo y señaló a su entrenador en las gradas.

Además de una imagen viral, dejó la estampa perfecta de un sueño cumplido, el cual fue dedicado a toda su familia.

“Cada vez que entraba al círculo y lanzaba la bala, fui feliz. Este logro no es solamente mío. Todos han soñado y apostado por mí. Todavía no dimensiono lo que pasó”, compartió el subcampeón mundial.

Muñoz, quien no pudo contener las lágrimas en la ceremonia de premiación, rememoró las emociones que llegaron a su corazón.

“En la premiación, fue un sueño. Me sentía como si estuviera volando. No era consciente de nada, hasta ahora que veo los videos. Fue algo muy chingón: Veía al público y la medalla. Fuimos por el récord mexicano y se dio la medalla”, recordó con emoción.

Y vienen más retos.