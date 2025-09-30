Uziel Muñoz, el mexicano que sueña con una actuación histórica en Los Ángeles 2028

Desde 2013, Uziel Muñoz ha portado con firmeza y orgullo la etiqueta de campeón nacional en impulso de bala, un título que le ha significado enorme cantidad de sacrificios en un deporte que es poco seguido en México.

No obstante, hace unos cuantos días, ganó la presea de plata en el Mundial de Atletismo, efectuado en Japón.

Esa hazaña encendió en Muñoz una ambición mayor: Llegar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 como contendiente por el récord mundial.

“Mi mayor anhelo sería tener el récord del mundo en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y mostrar que un mexicano es el mejor del planeta. Es un reto y un sueño que quiero cumplir”, compartió con EL UNIVERSAL Deportes.

El ahora poseedor del récord mexicano, al lanzar en tierras niponas 21.97 metros, reiteró que una de las principales motivaciones para dejarlo todo es recordar sus orígenes y lo mucho que ha batallado.

“Los mexicanos somos chingones, y cuando pisamos cualquier tierra, se siente... Se nota. Por eso, cada vez que los atletas salimos, entregamos todo y hacemos historia”, recalcó.

El ahora subcampeón mundial, quien por lo alcanzado ha sumado reflectores, se tomó unos segundos y —con sinceridad— agradeció a las personas que ven deportes más allá del futbol, asegurando que su respaldo es vital en cada competencia internacional.