UFC México: Horarios y canales para ver a Brandon Moreno, David Martínez y Regina Tarín este 28 de febrero

La UFC regresa a la Ciudad de México en 2026, consolidando una tradición que ya forma parte del calendario deportivo.

La empresa de Dana White ha encontrado en la capital del país un escenario vibrante, donde la pasión de los fanáticos se mezcla con el talento creciente de los peleadores mexicanos.

Este sábado 28 de febrero, el octágono volverá a encenderse con combates que prometen intensidad y espectáculo, reflejo del lugar que México ha ganado dentro de la élite mundial de las artes marciales mixtas.

Con figuras como Brandon Moreno, David Martínez, Edgar Cháirez y Daniel Zellhuber, la bandera tricolor estará bien representada en cada enfrentamiento.

Más que una velada, UFC México se ha convertido en una celebración del deporte, un escaparate del poderío nacional y un recordatorio de que la pasión mexicana por los deportes de contacto.

Además de los nombres consolidados que encabezan la función, la velada servirá también como vitrina para el futuro de las artes marciales mixtas en México.

Imanol Rodríguez, joven originario de Ensenada, Baja California, llega con la ilusión de abrirse camino en la élite, mientras que Regina Tarín se convierte en la única representante femenil nacional en la cartelera. Su presencia no solo refuerza la diversidad del talento mexicano, sino que añade un matiz especial: hace poco se volvió tendencia en redes sociales al probar suerte en audiciones para la WWE.

HORARIOS Y TRANSMISIÓN

Las peleas preliminares comenzarán alrededor de las 4 de la tarde, mientras que la cartelera estelar está programada para iniciar aproximadamente a las 7 de la noche.

La transmisión estará disponible vía streaming en México a través de Paramount+.

