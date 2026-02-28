Regina Tarín: La mexicana que cumplirá su sueño de debutar en la UFC

A sus 21 años de edad, Regina Tarín está a punto de cumplir uno de los sueños más grandes de su vida: debutar en la UFC.

La joven mexicana recibió el llamado de la promotora más importante del mundo en las artes marciales mixtas de manera inesperada, tras la baja de la argentina Sofía Montenegro, y no dudó en aceptar el reto.

Nacida en San Luis Potosí, Tarín llega con un récord invicto de 7-0, credencial que llamó la atención de la empresa estadounidense y que le abrió las puertas de la cartelera en la Arena Ciudad de México.

Este sábado, en la división de 130 libras, enfrentará a la experimentada Ernesta Kareckaité, en un duelo que marcará el inicio de su camino en el octágono y que la coloca como la única representante femenil mexicana en esta histórica velada.

Con un respaldo masivo en redes sociales, donde acumula miles de seguidores que celebran cada paso de su carrera, Regina Tarín llega a su debut en la UFC con una gran energía.

Regina Tarín enfrentará a Ernesta Kareckaité / Foto: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL

Apodada "Kill Bill", Tarín forjó su camino en la división de peso gallo dentro de Budo Sento Championship, donde dejó huella con su estilo agresivo y técnico. Su nombre se volvió viral recientemente al compartir que fue invitada por la WWE para realizar pruebas, un hecho que demuestra su versatilidad y el interés que despierta más allá de las artes marciales mixtas.

La joven potosina no solo representa al talento emergente de México, sino también a una nueva generación de peleadoras que entienden la importancia de conectar con la afición a través de las plataformas digitales, convirtiendo cada publicación en un reflejo de su disciplina y carisma.

HORARIOS Y TRANSMISIÓN

Las peleas preliminares comenzarán alrededor de las 4 de la tarde, mientras que la cartelera estelar está programada para iniciar aproximadamente a las 7 de la noche.

La transmisión estará disponible vía streaming en México a través de Paramount+.

