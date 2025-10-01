Tripleta mexicana de árbitras continuará escribiendo historia en el Mundial Sub-20; Katia Itzel García será la silbante central

Más Información

Una terna arbitral de mujeres mexicanas estará presente en la , después de que la FIFA informara que Katia Itzel García será la silbante central del encuentro que disputará Colombia ante Noruega, y estará acompañada por Karen Díaz y Sandra Ramírez.

Dicho compromiso se realizará este jueves y es correspondiente a la Jornada 2 del Grupo F de la justa mundialista, mismo que se disputará en la cancha del estadio Estadio Fiscal de Talca.

Esta será la segunda presentación de la terna mexicana, ya que también estuvieron en el compromiso que disputó Italia ante Australia. Dicho partido terminó con victoria del cuadro europeo (1-0), gracias a una anotación de Mattia Mannini por la vía penal.

Ahí, Katia Itzel mostró tres tarjetas amarillas y no expulsó a ninguno de los futbolistas que estuvo en el terreno de juego.

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol reveló que "García, Díaz y Ramírez forman parte de los nueve árbitros comisionados por FIFA del área de CONCACAF, en el que resaltan como las únicas mujeres nombradas para el campeonato mundial".

En caso de tener una buena participación, es alta la probabilidad de que sigan siendo consideradas no sólo para la tercera fecha del certamen, sino también para rondas finales.

En el 2024, la central recibió el Premio Nacional del Deporte en la categoría de Juez/Árbitro por su destacada labor en el arbitraje del balompié mexicano.

La mexicana Katia Itzel García debutó en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | FOTO: Imago7
