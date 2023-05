"Todos pensaban que hoy se iba a resolver, todavía falta un juego": Veljko Paunović

El técnico de las Chivas se fue con sensaciones positivas, por haber cerrado la ida con el 0-0 y recalcó que así veía el trámite del partido.

"Todo el mundo pensaba que hoy se iba a resolver todo, pero todavía falta un juego", expresó el serbio-español en la conferencia tras el encuentro.

Eso sí, reiteró que no han conseguido nada y buscará darle a la gente de Chivas, en casa el domingo, la victoria que les dé el título 13.

"Todavía no hemos hecho nada, viene lo mejor. Hoy fue bueno que no nos anotaran, pero no tan bueno que no anotamos", agregó el pastor.

También aprovechó para señalar que tuvo motivos para jugar en el Volcán sin un nueve nominal, tal como pasó en la vuelta de semifinales ante el América.

"Tengo razones y motivos por los que jugamos así, no es momento de contar por qué, hay que tener las cartas pegadas al pecho".

Las Chivas recibirán el domingo a unos Tigres que se quedaron más cerca de marcar y que tienen sed de revancha después de la final del 2017, en la que los campeones fueron los Tapatíos.