Teresa Alonso arremete contra excompañeros de natación artística

La atleta Teresa Ixchel Alonso García se pronunció en contra de la venta de trajes de baño del equipo de nado artístico y revivió la denuncia que hizo hace tres años contra Adriana Loftus, la entrenadora de la Selección, por abuso y violencia psicológica.

La joven de 27 años de edad reveló que las deportistas, en un rango bajo, mantienen un sueldo de 32 mil pesos al mes, entre el apoyo que reciben de la Conade y el Ejército o la Marina, más los premios por competir, becas y patrocinios, poniendo en duda el real beneficio económico sobre la venta de trajes de baño que hace unas semanas sus excompañeras de equipo anunciaron.

“Mis compañeras salen públicamente a pedir dinero, victimizándose un poco, a costa de que no les dan un apoyo económico. Me enoja, porque no le hablan con la verdad al pueblo, y la verdad es que el mexicano ayuda muchísimo. Me disgusta que no digan todo el panorama y ahí es cuando decido subir un video para que la gente tenga un mejor criterio”, asegura, en entrevista.

Según la atleta, sus excompañeras no agradecen los premios que el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha dado.

“En Juegos Panamericanos de 2019, nos dieron un premio de aproximadamente 800 mil pesos. La mayoría del equipo tienen becas o apoyos económicos por parte del Ejército, de la Marina; aunque a veces está un poco retrasado, siempre llega. Muchas también cuentan con patrocinios. ¿Ahí, dónde está tu argumento de que no tienes recursos? Aparte de que están dentro de una instalación de muy buen nivel. No todos los países cuentan con un Centro Alto Rendimiento donde pueden dormir, comer y entrenar”, menciona.

En 2020, Teresa fue vetada de la Selección cuando señaló a Loftus por violencia.