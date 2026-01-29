Tenistas denuncian invasión a su privacidad; la tensión crece, tras las imágenes de Coco Gauff en el Abierto de Australia

La élite del tenis mundial ha alzado la voz contra la que considera una creciente invasión de su intimidad, con figuras como Iga Swiatek y Novak Djokovic denunciando la exposición pública de momentos privados tras recientes episodios que han reavivado el debate sobre los límites entre la competición deportiva y su deriva hacia el 'reality show'.

Las críticas se intensificaron en el Abierto de Australia después de la difusión de imágenes de la estadounidense Coco Gauff, número tres del mundo, golpeando su raqueta contra el suelo en un momento de frustración tras su derrota ante la ucraniana Elina Svitolina.

Aunque el episodio se produjo fuera de la pista, fue captado por cámaras, lo que reabrió la discusión sobre la privacidad de los jugadores en zonas no competitivas.

El serbio Novak Djokovic, cuarto del ránking ATP y ganador de 24 títulos de Grand Slam, expresó su incomodidad por la creciente presencia de cámaras en los espacios internos del torneo y lamentó la falta de intimidad en el circuito profesional.

"Vivimos en una era en la que el contenido lo es todo. Es triste que no puedas encontrar un lugar para desahogarte sin que una cámara te esté grabando", afirmó en rueda de prensa tras su partido de cuartos de final.

Djokovic criticó la tendencia a convertir los torneos en un espectáculo televisivo permanente. "A veces parece un 'Gran Hermano'. Me sorprende que aún no tengamos cámaras mientras nos duchamos", ironizó, antes de reclamar límites claros entre la vida pública y la privada de los jugadores.

Críticas por la exposición fuera de la pista

La estadounidense Jessica Pegula, semifinalista del torneo, calificó la situación como "intrusiva" y perjudicial para la privacidad. "Literalmente, el único momento en el que no te graban es cuando vas a ducharte o al baño. Estamos bajo un microscopio constante", afirmó.

Pegula respaldó los comentarios recientes de Coco Gauff e Iga Swiatek y pidió reducir la exposición mediática en áreas no competitivas. "No creo que ellas hicieran nada malo. Simplemente había cámaras donde no deberían", sostuvo.

Por su parte, la polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, cuestionó la creciente exposición mediática fuera de la pista y reclamó mayor privacidad. "La pregunta es si somos atletas o animales en un zoológico, observados incluso en los momentos más privados", afirmó.

Swiatek subrayó que los jugadores aceptan ser observados durante los partidos y en las ruedas de prensa, pero consideró innecesario que su vida cotidiana dentro del recinto del torneo se convierta en contenido para el entretenimiento. "Nuestro trabajo es ser vistos en la pista, no convertirnos en 'memes' por situaciones triviales", señaló.

Coco Gauff defendió su derecho a gestionar sus emociones en privado y explicó que intentó desahogarse lejos de las cámaras. "No intento hacerlo en la cancha delante de niños. Simplemente necesito liberar mis emociones; si no, voy a ser irritable con la gente que me rodea", explicó.

La respuesta de la organización

Ante las críticas, Tennis Australia aseguró a EFE que trabaja para equilibrar la exposición mediática con el bienestar de los jugadores.

"Lograr el equilibrio adecuado entre mostrar la personalidad y las habilidades de los jugadores, y garantizar su comodidad y privacidad, es una prioridad para el Abierto de Australia", indicó la entidad, que destacó la existencia de salas privadas, vestuarios exclusivos y áreas médicas y de bienestar.

La organización señaló que las cámaras se sitúan en zonas operativas para acercar a los aficionados a los atletas y ayudarles a construir su base de seguidores.

También reveló que para la edición de 2026 ha recibido un número récord de solicitudes de jugadores que desean llevar sus propios equipos de grabación, al tiempo que advirtió de un aumento de filmaciones en áreas restringidas, como vestuarios o zonas médicas.

Mientras el tenis busca ampliar su alcance mediático y conectar con nuevas audiencias, las declaraciones de Swiatek, Djokovic, Pegula y Gauff reflejan una preocupación creciente por preservar la intimidad y el bienestar de los jugadores en un deporte cada vez más condicionado por la lógica del espectáculo y las redes sociales.

