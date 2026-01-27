El Mérida Open se alista para recibir a un gran cartel en su cuarta edición de su torneo WTA 500

El Yucatán Country Club se prepara para vibrar con la cuarta edición del Mérida Open WTA 500 2026 que se disputará del próximo 23 de febrero al 1 de marzo.

Gustavo Santoscoy García, director del Mérida Open, expresó su complacencia por la calidad de las jugadoras que asistirán.

“Contar con la confianza de estas tenistas es una gran recompensa. Varias de ellas han asistido a nuestros torneos y el trato que se les da, así como el recibimiento y la calidez del público mexicano, las hacen regresar en cada oportunidad”, resaltó el directivo sobre el certamen que repartirá una bolsa de premios de un millón 200 mil dólares.

El certamen yucateco ya tiene prácticamente conformado su cuadro principal, con un impresionante listado de jugadoras que prometen un alto nivel de tenis.

¿Quiénes son las tenistas confirmadas al momento para el Mérida Open 2026?

La estadounidense Emma Navarro, campeona defensora tras su contundente victoria en la edición anterior, regresa con el objetivo de revalidar el título.

Junto a ella estará la subcampeona de esa final, la colombiana Emiliana Arango, quien busca revancha en tierras mexicanas.

El cartel se enriquece con nombres como la española Paula Badosa, la brasileña Beatriz Haddad Maia, la turca Zeynep Sonmez, quien conquistó el título en 2024 y llegará motivada tras alcanzar la tercera ronda en el Abierto de Australia, además de la mexicana Renata Zarazúa que seguramente robará reflectores y apoyo, así como la colombiana Camila Osorio.

Destacan también las rusas Liudmila Samsonova y Diana Shnaider, esta última que será una de las que habrá que poner atención luego de ganar los torneos de Hong Kong, Budapest, Bad Homburg y Hua Hin en 2024.

La italiana Elisabetta Cocciaretto, reciente campeona en Hobart, la austriaca Anastasia Potapova, la rumana Jaqueline Cristian, la griega María Sakkari (campeona en Guadalajara 2023) y la ahora australiana Daria Kasatkina, ex top 10, completan un draw de lujo.

Otras participantes incluyen a la croata Donna Vekic (medalla de plata en París 2024), la estadounidense Ann Li, las españolas Jessica Bouzas Maneiro y Cristina Bucsa, la polaca Magda Linette y la veterana alemana Tatjana Maria.