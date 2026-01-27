Más Información

El Mérida Open se alista para recibir a un gran cartel en su cuarta edición de su torneo WTA 500

Super Bowl LX: ¿Qué jugadores de los Patriots y de los Seahawks ya fueron campeones?

Liga MX: ¿Qué partidos se transmitirán por televisión abierta en la Fecha 4?

México Rojo y Verde definen rosters para buscar la décima corona tricolor en Serie del Caribe

Pato O'Ward lamenta que México no esté en el calendario de la IndyCar en 2026

El piloto mexicano de la IndyCar, lamentó este martes que México no entre en el calendario de esta categoría para la temporada 2026, que comienza el 1 de marzo, y manifestó sus esperanzas en que su país pueda acoger un gran premio el próximo año.

En su lugar, el público mexicano tendrá que conformarse con la entrada del Gran Premio de Arlington, en Texas, y ubicada a poco más de 500 kilómetros de la frontera.

"Esperemos que eso ya no sea la causa del 2027, ya mismo poder tener una carrera en Ciudad de México o en Monterrey o realmente donde sea en México", dijo O'Ward en una rueda de prensa en Indianápolis durante el día de medios de la IndyCar.

El Autódromo Hermanos Rodríguez quedó fuera del calendario para esta temporada por problemas en el calendario debido a la organización del Mundial de futbol 2026 en México en el verano.

El piloto mexicano agregó que no puede permitirse ningún desliz esta temporada si quiere superar al español y actual campeón, Álex Palou, sobre el que aseguró que si vuelve a subir el listón este año, el resto de competidores lo tendrán muy complicado.

"Seguimos diciendo que no puede subir el listón del año pasado. No tengo ni idea de cómo lo hará. Si lo hace, creo que todos estamos perdidos. Tenemos que seguir intentándolo, seguir adelante y ver cómo podemos reducir un poco el ritmo. Ha sido demasiado fácil para él", dijo el conductor de Arrow McLaren.

El mexicano logró dos victorias el año pasado en el Mundial, en el que acabó en segunda posición con 515 puntos. Por delante de él solo estuvo Palou, con 711 puntos y ocho triunfos.

O'Ward identificó al piloto español como el principal aspirante al título este año y explicó que no puede cometer errores si quiere plantarle cara por el campeonato.

"Es un campeonato muy competitivo. Creo que él y (la escudería) Ganassi lo han hecho parecer muy fácil. (...) No podemos permitirnos pequeños deslices", sentenció.

La temporada de la IndyCar constará de 17 carreras en suelo estadounidense este año; la competición arrancará el 1 de marzo en San Petersburgo (Florida) y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey (California).

