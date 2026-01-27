NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Super Bowl LX?; esto es todo lo que debes saber

El próximo 8 de febrero en el estadio Levi's de Santa Clara, California, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se van a enfrentar en el Super Bowl LX para definir al nuevo campeón de la NFL.

Después de las recientes apariciones de Patrick Mahomes, los Chiefs de Kansas City, Jalen Hurts y los Eagles de Filadelfia, es momento de que otras estrellas tomen el gran escenario y se roben los reflectores del partido más importante de futbol americano. Estas nuevas figuras son Drake Maye y Sam Darnold.

Después de siete años de ausencia, los Pats vuelven al Super Bowl, renovados y con la ilusión de convertirse en el equipo más ganador de la NFL con siete anillos. Actualmente, están empatados con los Steelers de Pittsburgh con seis.

Por el otro lado, los Seahawks sueñan con vengarse del Super Bowl XLIX en el que los Pats los vencieron con una intercepción en los últimos segundos de partido.

A continuación, te presentamos todo lo que debes saber del Super Bowl LX.

¿CUÁNDO ES EL SUPER BOWL LX?

Día: Domingo 8 de febrero

Hora: 17:30 horas

Dónde: Estadio Levi's, Santa Clara, California

¿QUIÉNES JUEGAN EL SUPER BOWL LX?

New England Patriots (Conferencia Americana) vs Seattle Seahawks (Conferencia Nacional)

¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN EL SUPER BOWL?

La famosa banda de rock estadounidense, Green Day, estará a cargo de "abrir" el Super Bowl, mientras que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se llevará los reflectores en el show de medio tiempo.

Bad Bunny y Green Day estarán en el Super Bowl LX / Foto: Especiales

¿DÓNDE VER EL SUPER BOWL LX?

Transmisión: Televisa, TV Azteca, FOX Sports y ESPN.

