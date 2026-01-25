Los Seahawks jugarán el Super Bowl "gracias al Papa León XIV"; la relación entre el éxito de Seattle y el Vaticano

El próximo 8 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LX en el estadio Levi's de Santa Clara, California, con los Seahawks de Seattle y los Patriots de New England como protagonistas en una reedición de la definición del título hace 11 años.

Los campeones de la Conferencia Nacional buscarán su segundo anillo después de una espectacular temporada regular con 14 victorias y 3 derrotas, y los contundentes triunfos en playoffs sobre 49ers y Rams; sin embargo, hay quienes le atribuyen la posibilidad de volver a ser campeones al Papa León XIV.

La explicación es sencilla. Hay una coincidencia en las tres participaciones pasadas de Seattle en el Súper Domingo y la figura más importante del Vaticano.

En cada uno de los tres partidos por el trofeo Vince Lombardi que jugaron los Halcones Marinos, hubo un cambio de Papa.

2005: Juan Pablo II y el primer Super Bowl de Seattle

En abril de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, se anunció a Benedicto XVI como sucesor. En Estados Unidos, los Seahawks se encaminaban al Super Bowl XL.

Sin embargo, esa vez no hubo "ayuda divina". Seattle perdió contra los Steelers de Pittsburgh.

Seahawks pierden el Super Bowl con Steelers / Foto: Especiales

2014: Primer y único título de los Seahawks

En el 2013, Benedicto XVI renunció y el argentino Francisco Bergoglio, conocido ante el mundo como Papa Francisco, y el siguiente Super Bowl lo jugaron los Seahawks, esta vez contra los Broncos de Denver en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Para fortuna de los aficionados de Seattle, esta vez aplastaron a su rival con un contundente 43-8 para conquistar su primer -y hasta ahora único- anillo de campeón.

Russell Wilson con el trofeo Vince Lombardi / Foto: Especiales

2015: Derrota agónica

Al año siguiente, los Seahawks volvieron al Super Bowl sin el cambio de referente en la Iglesia Católica. Los Patriots, su próximo rival, los vencieron con una intercepción en la línea de gol a falta de 26 segundos para que acabe el partido.

2025: El recuerdo de Francisco ilusiona

Tras la muerte del Papa Francisco en mayo del año pasado, los aficionados de Seattle y las personas adeptas a las teorías conspirativas comenzaron a ilusionarse. Este domingo esta teoría que relaciona a los Seahawks con el Vaticano cobró mayor fuerza, al ver que los dirigidos por Mike Macdonald vuelven a competir por el título de campeón y parten como los favoritos para ganar el partido.

