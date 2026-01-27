FMF y Universidad del Deporte del Estado de Puebla firmaron un convenio para impulsar el desarrollo del futbol

La Federación Mexicana de Futbol y la Universidad del Deporte del Estado de Puebla firmaron un convenio con el objetivo de impulsar el desarrollo del futbol como herramienta social y fortalecer la formación del talento deportivo en la entidad.

El convenio fue suscrito por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, y José Luis Sánchez Sola, Rector de la UDEP, contando con la participación del Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, como testigo de honor, en presencia de Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol e Iñigo Riestra, Vicepresidente Legal de la FMF.

También estuvieron Gaby ‘La Bonita’ Sánchez, titular de la Secretaría del Deporte y Juventud del gobierno estatal de Puebla, Roberto Ruíz Esparza, Asesor Deportivo de la Secretaría del Deporte y Juventud del gobierno estatal de Puebla y Raúl Pineda, Consejero Jurídico del Ejecutivo del estado de Puebla.

“Estamos dando un paso trascendental en el impulso del deporte como motor de transformación social. En la Federación Mexicana de Futbol apostamos al desarrollo del futbol base en todo el país y asumimos la responsabilidad de ser un referente nacional en la formación de talento deportivo”, dijo Mikel Arriola.

“La Federación Mexicana de Futbol es un eje de convocatoria nacional. En Puebla creemos que el deporte es una herramienta clave para la seguridad y la educación; un balón puede alejar a la juventud de entornos de riesgo y abrirles oportunidades de desarrollo personal y académico”, comentó el gobernador poblano.

Por su parte, José Luis Sánchez Solá aseguró que “La Federación Mexicana de Futbol ha fortalecido su papel como una institución socialmente responsable, impulsando programas de inclusión, el futbol femenil y la formación integral de jugadores y entrenadores. Este convenio refuerza una visión compartida de educación, bienestar y desarrollo social a través del deporte”.

