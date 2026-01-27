De cara a la nueva temporada, que inicia con el Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 tuvo su primer día de pruebas con los autos de nueva generación, en Barcelona.

El máximo circuito del automovilismo implementó para este año un nuevo reglamento técnico que ha rediseñado por completo la parrilla de salida.

Cadillac, equipo de expansión y nueva escudería del mexicano Sergio Pérez, ya estuvo presente en el Circuit de Catalunya para las primeras vueltas.

Checo Pérez participó en el primer día de test con Cadillac / Foto: @schecoperez

Lee también Roberto Martínez, técnico de Portugal, elogia a la Selección Nacional: "México es una selección grande"

¿Qué dijo Checo Pérez sobre los nuevos autos de la Fórmula 1?

“Creo que estos coches son radicalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados, y todavía estamos en las primeras etapas. En mi opinión, este ha sido el mayor cambio en la normativa que he vivido en mi carrera”, confesó el tapatío para F1TV.

“Así que será un desafío adaptarse. Todos los pilotos nos enfrentaremos a estos desafíos", sentenció.

Checo regresa a la Fórmula 1 luego de un año fuera de competencias automovilísticas en 2025, debido a que perdió su lugar con Red Bull al finalizar la temporada 2024.

El mexicano fue anunciado como nuevo piloto del equipo Cadillac junto al también veterano, Valtteri Bottas.

Bottas y Checo Pérez serán coequiperos en la nueva escudería Cadillac. FOTO: @Cadillac_F1

Lee también Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones, tras la Jornada 5 del Clausura 2026