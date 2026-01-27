Este martes 27 de enero, mientras México dormía, aconteció una sorpresa en el Abierto de Australia: Coco Gauff (#3), cayó eliminada en los Cuartos de final ante la ucraniana, Elina Svitolina (#12).

La tenista de Estados Unidos no logró meterse en el partido, y en apenas 59 minutos se despidió de este Grand Slam, con un marcador de 1-6, 2-6.

Luego de su caída, Gauff protagonizó un momento de ira y frustración, que fue captado por la cámaras en los túneles de la arena, que rápidamente tomó fuerza en redes sociales.

Lee también Checo Pérez sobre los autos F1 de nueva generación 2026: "Radicalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados"

¿Qué pasó con Coco Gauff?

Mientras la tenista salía de la pista dura de Australia, las cámaras la grabaron mientras estrellaba su raqueta en el suelo de manera desenfrenada, al punto de romperla.

Impresionante pérdida de nervios de Gauff.



Cuando creía que nadie la veía, DESTROZÓ la raqueta a full tras la paliza sufrida ante Svitolina. pic.twitter.com/CDv30xLHUA — José Morón (@jmgmoron) January 27, 2026

Minutos después, en conferencia de prensa la actual N°3 del mundo reconoció que este tipo de escenas de desesperación es algo que no le gusta mostrar: "No me gusta que la gente me vea así y me escondí en un lugar en el que creía que no habría cámaras".

Sin embargo, dijo que se decantaba por manifestar su enojo de esta manera, a estallar con la gente de su equipo: "Prefiero romper una raqueta antes que descargarme con mi equipo. No quiero ser irritable con ellos, no lo merecen. A veces solo necesito soltar la frustración".

Lee también Roberto Martínez, técnico de Portugal, elogia a la Selección Nacional: "México es una selección grande"