Abierto Mexicano de Tenis recibirá a cuatro tenistas del Top 10 de la ATP; Zverev y Musetti lideran la lista

En Acapulco, la cuenta regresiva comenzó. El Abierto Mexicano de Tenis recibirá a la élite del circuito varonil con cuatro tenistas dentro del Top 10 del ránking de la ATP: Alexander Zverev (3), Lorenzo Musetti (5), Álex de Miñaur (6) y Ben Shelton (7).

La representación mexicana también estará presente, ya que Rodrigo Pacheco recibió una wild card para competir en el torneo de categoría ATP 500 que se celebrará en la Arena GNP Seguros.

El certamen forma parte de los esfuerzos conjuntos para impulsar la recuperación de Acapulco, después del impacto que vivió la costa del Pacífico con los huracanes Otis y John en octubre del 2023 y septiembre del 2024, respectivamente.

El Abierto Mexicano de Tenis 2025 reunirá a siete de los mejores 20 jugadores del mundo en Acapulco / FOTO: @AbiertoTelcel

“Me da gusto saber que estamos recuperando Acapulco a este ritmo. […] Lo estamos viendo, pero el tiempo será lo que tenga que ser. No es de la noche a la mañana. Afortunadamente vamos por buen camino, pero ha sido un mayor reto”, reconoció Álvaro Falla, director del Abierto Mexicano de Tenis.

En el renacer de Acapulco como destino turístico, el torneo de tenis ha desempeñado un papel significativo, ya que —en la edición pasada— registró la asistencia de 75 mil 227 aficionados.

“Este proceso lleva tiempo. No son meses, son años. Hemos visto la recuperación de Acapulco muy franca. […] Eso evidentemente ayuda para que la gente pueda tener mejores condiciones para estar en esta edición”, aseveró José Antonio “Geoffrey” Fernández, director del Abierto de Los Cabos.

Foto: María Fernanda Dávalos

En cuatro semanas, la costa guerrerense también abrirá sus puertas a figuras de la élite varonil como Casper Ruud (13), Alejandro Davidovich Fokina (14), Flavio Cobolli (22), Cameron Norrie (27), Brandon Nakashima (30), Valentin Vacherot (31), Frances Tiafoe (34), Corentin Moutet (37), Gabriel Diallo (41), Daniel Altmaier (44), Grigor Dimitrov (45), Nuno Borges (46), Marcos Giron (46), Aleksandar Kovacevic (56), Miomir Kecmanović (60), Terence Atmane (64), Damir Džumhur (66) y Arthur Cazaux (67).

Será del 21 al 28 de febrero cuando, en su trigésima tercera celebración, el torneo continúe escribiendo historia en el calendario de la ATP.

