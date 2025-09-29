Más Información

Liga MX: Fallece a los 77 años Javier Sánchez Galindo, el multicampeón del futbol mexicano

América intentó fichar a Jacqueline Ovalle en dos ocasiones

Televisa se posiciona como líder de audiencia en la Liga MX con 23.2 millones de televidentes en dos partidos

MLB: Los mexicanos que jugarán en la Postemporada 2025 de las Grandes Ligas

América, a defender el liderato contra el Orlando Pride en la Concacaf W Champions Cup

TelevisaUnivision compartió con orgullo un dato demoledor sobre la cantidad de televidentes que sumó en dos partidos de la .

A través de sus redes sociales, el conglomerado transnacional de medios de comunicación y entretenimiento dirigidos al público hispanohablante compartió las estadísticas que obtuvieron durante el fin de semana.

“¡Somos líderes de audiencia en la Liga MX! 23.2 millones disfrutaron del Sábado Futbolero y el Mega Futbol en TelevisaUnivision. ¡Gracias por hacerlo posible!”, compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En tan solo dos partidos de la Jornada 11 del Apertura 2025, la televisora sumó un total de 23.2 millones de personas.

Los juegos en los que acumularon dicha cantidad fueron: Monterrey vs Santos y América vs Pumas.

En el duelo entre Rayados y Guerreros, TelevisaUnivision tuvo 11.5 millones de espectadores.

La victoria fue para La Pandilla, por la mínima (1-0), gracias a una anotación de Lucas Ocampos en el minuto 36.

Mientras que, en el , la televisora sumó 11.7 millones de personas.

El encuentro finalizó con una humillación de las Águilas sobre los Felinos al pasarles por encima (4-1).

De esta manera, TelevisaUnivision se posicionó como líder de audiencia en la Liga MX por los 23.2 millones de personas en el Sábado Futbolero y el Mega Futbol, durante el sábado 27 de septiembre.

