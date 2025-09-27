Jesús Olalde recuerda con orgullo su hat-trick al América: Fue como un sueño, lo disfruté al máximo

Los Pumas no se pueden permitir perder una nueva edición del Clásico capitalino contra el América.

En sus dos últimos partidos, el equipo de Efraín Juárez ha dejado más dudas que certezas, pero, contra el acérrimo rival, los atacantes auriazules tienen prohibido fallar.

Para Jesús Olalde, el sexto máximo goleador (83) en la historia felina, el juego “es el escenario ideal para mostrarse”, por lo que confía en que Guillermo Martínez o José Juan Macías estén a la altura.

“Si meten un gol contra el América, la gente va a empezar a reconocerlos y [más] si el equipo gana. Este partido es ideal para canalizar esa presión que existe, les puede ayudar muchísimo”, declaró.

El Mudo es voz autorizada para hablar acerca de goles en el Clásico capitalino. En el Verano 2000, le anotó en tres ocasiones a las Águilas en el estadio Olímpico Universitario, en un partido que terminó 4-1.

“Que te toque meter uno o dos goles… olvídate; lo disfrutas al máximo, no hay nada más padre que ganarle un partido al América, [pero] que le metas tres goles es como un sueño”, se sinceró.

Los días previos a un partido tan intenso, “se viven intensamente toda la semana. Debes concentrarte, analizar al rival, ver por dónde le puedes hacer daño. La presión crece, pero, si la sabes canalizar la tomas para bien”, manifestó.

Y su pronóstico, claro, es a favor de su alma mater: “Me considero 100% puma y confío en el equipo. Espero un 1-3”.