La primera edición de la Leagues Cup bajo el nuevo formato que enfrenta a todos los equipos de la Liga MX con todos los de la Major League Soccer está en su etapa final; sin embargo, las polémicas y quejas por parte de los equipos mexicanos aumentan con el paso de los días.

Recientemente, fue Tato Noriega, presidente deportivo del Club de Futbol Monterrey, quien se expresó en contra de la organización y logística del torneo y que respondió a las declaraciones de Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami, quien aseguró que los clubes mexicanos no deberían quejarse una vez que comenzó el torneo.

Lee también: Leagues Cup: ¡Van por televisión abierta! ¿Cuándo y dónde ver los partidos de cuartos de final de Rayados y Querétaro?

Después de eliminar a Tigres en los octavos de final de la Leagues Cup, el presidente deportivo de Rayados se quejó de las distancias que ha tenido que recorrer Monterrey en comparación del LAFC, su siguiente rival en cuartos de final y además, la falta de consideración con el equipo regiomontano al cambiar el día de partido un día antes de lo previsto y así perjudicando el descanso de sus jugadores.

Hace unos días, el exentrenador de la Selección Mexicana comentó acerca de las quejas de los equipos mexicanos y dijo lo siguiente: "El negocio les gusta a todos, y después vienen las quejas. Cuando tú aceptas todo eso, no tienes lugar para los reclamos y en todo caso si cada club tiene que reclamar a alguien es al presidente de la FMF, porque fue él quien aceptó".

Lee también: Fernando Ortiz y el reto de Rayados en esta Leagues Cup: "Estamos en representación de un país"

Durante una entrevista en el programa 'Ahora o Nunca' de ESPN, Noriega fue cuestionado sobre los dichos de Martino y respondió con claridad sobre las ganancias que se quedará La Pandilla por asistir a este torneo.

"Los detalles que yo no entiendo son los cambios de fecha. Yo he sido muy vocal por el cambio de fecha. El beneficio económico para Monterrey será cero. Yo no quise meterme ahí para no cargarle la mano al Tata porque es cuestión de ignorancia"

"EL BENEFICIO SERÁ CERO".



Contundente Tato Noriega sobre la ganancia económica que tendrá Rayados tras la #LeaguesCup. 💥



‼ @mauriciopedroza y @herculezg se quedaron así 😲@ESPNDeportes pic.twitter.com/l8FoJf1uMd — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) August 11, 2023

Lee también: El 'Tata' Martino ha llamado "mercenaria" a la Liga MX