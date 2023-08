Este viernes, los Rayados enfrentarán al LAFC en los cuartos de final de la Leagues Cup con la misión de defender el orgullo del futbol mexicano, al ser uno de dos equipos de la Liga MX aún vivos.

En conferencia de prensa previa al duelo, Fernando Ortiz y Joao Rojas se mostraron confiados con el reto de poder avanzar.

“Nosotros iniciamos el camino y seguimos junto a Querétaro, somos los dos mexicanos que estamos en representación de un país y trataremos de seguir en esta carrera. El rival que enfrentaremos es muy agresivo de mitad de cancha hacia adelante. Tendremos las precauciones necesarias para contrarrestar eso y hacer lo que venimos haciendo para ganar el partido” aseguró el ‘Tano’ en conferencia de prensa.

Por su parte, el futbolista ecuatoriano que logró afianzarse dentro del once inicial de La Pandilla, confesó cómo fue el proceso de adaptación al nuevo cuerpo técnico después de la lesión que lo relegó varios meses de las canchas, y el aporte de Sergio Canales al equipo.

“Estoy muy contento, me ha costado muchísimo. No ha sido fácil mi estancia acá pero siempre supe que llegaría el momento. La lesión y lo que sucedió después me ayudo a madurar. Fui paciente y pude ganarme un lugar. Hay una idea muy divertida de parte del cuerpo técnico que a los futbolistas ofensivos que tienen inteligencia mejoran su estilo de juego. Si bien yo tuve entrenadores que tienen una idea similar a la del Tano, su idea es mucho más ofensiva de lo normal. Sobre Sergio, es la primera vez que jugamos juntos, desde los entrenamientos yo notaba que tenía cosas diferentes más allá del gol y la personalidad que lo caracteriza" reveló Rojas.

Sobre la posible ausencia de Carlos Vela por molestias musculares, Ortiz declaró que no le importa un solo jugador, sino todo el equipo, el cual será muy peligroso de mitad de cancha para adelante.

“Somos dos equipos que vamos para adelante. Tienen jugadores muy desequilibrantes y será un lindo juego. Tendremos las precauciones necesarias para contrarrestar eso y hacer lo que venimos haciendo para ganar el partido” agregó el estratega argentino.

Finalmente, el mediocampista de La Pandilla confesó que esta Leagues Cup ha sido muy difícil para los jugadores mexicanos por los constantes cambios de sede, las diferentes superficies en las que juegan y el poco tiempo de adaptación que tienen antes de los partidos.

“Ha sido durísimo, el torneo es mucho más difícil de lo que imaginé. Si bien he jugado Copa Libertadores, este torneo ha sido muy duro, los equipos de MLS han sido muy fuertes en sus canchas. Intentar adaptarse en dos entrenamientos al campo eso también muestra la capacidad de todo el plantel y el cuerpo técnico, la directiva, el staff, viajar, esto ha sido muy entretenido para nosotros. El nivel competitivo es muy bueno y siento que podemos llegar mucho más lejos de lo que nos plantamos al principio” reveló el jugador.

