Supernova Genesis: Ari Geli no peleará contra Milica por problemas de salud de última hora

El primer combate de Supernova Genesis 2026, programado para las 17:15 (tiempo del centro de México) entre Milica y Ari Geli, se ha cancelado.

Esto debido a que la creadora de contenido de España presentó problemas de salud, durante la noche del sábado 25 de abril y la madrugada del domingo.

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Aunque aún no se ha dicho su padecimiento, en las redes sociales de Supernova anunciaron que se tomó la decisión de bajarla del pleito ante Milica, en pro de su estado físico.

La propia Ari Geli compartió fotos y videos en su Instagram, donde se ve en el hospital y, posteriormente, con vómito.

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¿Contra quién va a pelear Milica en Supernova?

Sin embargo, en el mismo comunicado, la organización del evento afirmó que la influencer argentina sí peleará esta tarde y que su contrincante será anunciada durante el evento.

Ari Geli se convierte en la segunda peleadora que se baja del evento por temas de salud.

La primera fue Lupita Villalobos, quien no pudo subirse al ring ante Kim Shantal. Karely Ruiz fue su reemplazo.