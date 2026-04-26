El keniano Sabastian Sawe rompe récord mundial; gana el Maratón de Londres en menos de dos horas

Bajando este domingo en Londres de la mítica barrera de las dos horas en el maratón (1 hora, 59 minutos, 30 segundos), el keniano Sabastian Sawe inscribe su nombre en el firmamento del atletismo con una de las mayores hazañas de su deporte.

Como si fuera una ironía del destino, su hazaña solo resistió como única durante 11 segundos, ya que un segundo atleta, el etíope Yomif Kejelcha, también consiguió bajar de las dos horas (1h59:41) cuando estaba realizando su primer maratón.

Antes de ellos dos, el keniano Eliud Kipchoge había corrido los 42,195 km en menos de dos horas en 2019, pero fue en una carrera no oficial en Viena, dentro de un acto publicitario en el que se habían dispuesto todas las condiciones a su favor y en el que contó con un ejército de "liebres".

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El keniano Sabastian Sawe rompe récord mundial en el Maratón de Londres - Foto: EFE

Un hito para el recuerdo

En el atletismo suele ser muy complicado hacer comparaciones entre disciplinas diferentes, pero no hay duda de que lo logrado por Sawe está a la altura de otros recordados momentos de gran carga simbólica.

El estadounidense Jim Hines fue el primer velocista en bajar de los 10 segundos en los 100 metros con el cronometraje electrónico (9.95 el 14 de octubre de 1968). En el salto con garrocha, Serguei Bubka fue el primer hombre en volar por encima de los 6,00 metros (13 de julio de 1985).

En los Juegos de Tokio en 2021, el noruego Karsten Warholm se convirtió en el primer hombre por debajo de los 46 segundos (45.94) en los 400 metros vallas.

Remontándose más en el tiempo puede encontrarse el caso del inglés Roger Bannister, que fue el primero en correr la milla (1.609 metros) por debajo de los 4 minutos, el 6 de mayo de 1954 en la pista de la Universidad de Oxford.

En 2024, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, situó ese resultado "en lo alto de los hitos deportivos de los cien últimos años", en una entrevista con el diario The Guardian.

¿A la altura de los más grandes?

Sabastian Sawe irrumpe ahora por derecho propio en un panteón de grandes nombres del atletismo en el que figuran nombres que han innovado o abierto nuevos caminos.

Dick Fosbury está en él como inventor del paso de la barra de espaldas en el salto de altura, en los tiempos de los Juegos de México 1968.

Ese mismo año, otro estadounidense, Bob Beamon, mejoró en 55 cm la marca mundial de salto de longitud, llegando a 8,90 metros. Fue un récord que se mantuvo 23 años, antes de que Mike Powell lo mejorara (8,95 m).

Cuatro años después de Powell, en agosto de 1995, el británico Jonathan Edwards se convirtió en Gotemburgo (Suecia) en el primero en superar los 18 metros en el triple salto (18,16 metros y luego 18,29 metros), un récord emblemático que todavía sigue en pie.

En la velocidad, la era Usain Bolt estuvo marcada por una progresión fulgurante de los récords: en los 100 metros bajó hasta 9.58, mientras que los 200 metros los dejó en 19.19.

Ambas plusmarcas siguen en vigor actualmente.

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