Citlalli Ortiz busca la mejor preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La boxeadora Citlalli Ortiz dio el primer paso dentro del ciclo olímpico y consiguió el boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de imponerse a representantes de Cuba, Nicaragua y Colombia.

“Fue muy emocionante para mí. Me tocaron rivales que tenían un poco de nivel, pero igual es una nueva categoría para mí y sé que tenía que hacer ciertos ajustes, todavía trabajar muchas cosas. El poder foguearme previo a Centroamericanos me va a ayudar mucho”, dijo a EL UNIVERSAL Deportes.

Ortiz decidió cambiar de categoría y pasó de 75 a 70 kilogramos.

“Tuve que enfocarme mucho en la parte de la fuerza. Uno como boxeador siempre busca hacer cardio y sudar para bajar de peso. Entonces, fue un gran cambio para mí, ya que tuve que enfocarme mucho en trabajar diferentes músculos para poder bajar más grasa, pero ya estando en esta categoría, me he dado cuenta deque me estoy cansando más rápido”, comentó la pugilista.

Después de terminar en la novena posición en los Juegos Olímpicos París 2024, lo que marcó su debut en la justa, la mexicanaestadounidense tiene claro que su mayor deseo es seguir cosechando medallas.

“En el Centroamericano pasado, me quedé con la plata. Ahora espero traerme la medalla de oro y seguir los pasos de mi excompañero olímpico Marco Verde, quien fue oro centroamericano, oro panamericano y ya sabemos, la plata olímpica”, recordó. “La meta es llegar con medallas de oro para México de todas las competencias en las que podamos participar”.

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