Todo está listo para conocer al monarca de la campaña 2026 de la NFL. New England Patriots y los Seattle Seahawks llegan al Super Bowl LX con el objetivo de coronarse en el Levi's Stadium en San Francisco, California.

A lo largo de esta semana se ha construido mayor atracción hacia el duelo final de la NFL, donde Drake Maye y Sam Darnold buscarán guiar a sus respectivos equipos a levantar el tan codiciado Vince Lombardi.

"Ganar significaría mucho para mí y para este equipo, por todo lo que hemos pasado, todo lo que ha hecho Mike Vrabel [el entrenador], el trabajo de la familia Kraft con esta organización y —sobre todo— por la afición. Los jugadores somos agradecidos con ellos, así que ha sido genial poder tener la oportunidad de jugar para cumplir el sueño, que es ganar el Super Bowl", confesó Maye en la conferencia de prensa.

Por su parte el quarterback de Seattle, habló sobre lo que ha sido su preparación para este duelo.

"Siempre se ha tratado de trabajar duro, todos los días. El trabajo duro, la dedicación y las horas que he invertido fuera de temporada y durante la temporada me han llevado hasta este momento. Esa es mi mentalidad, y realmente la mentalidad que he tenido durante toda mi carrera", señaló Darnold.

Además del emocionante encuentro, también hay una gran expectativa respecto al show de medio tiempo, donde Bad Bunny pondrá a bailar a millones de aficionados alrededor del mundo.

¿Dónde ver EN VIVO el Super Bowl LX HOY?

New England Patriots vs Seattle Seahawks

Día: domingo 8 de febrero

Horario: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports

Streaming: Disney+

New England Patriots vs Seattle Seahawks MINUTO A MINUTO